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Магнус Карлсен е звездата на голям турнир в Индия

  • 30 юли 2026 | 13:10
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Магнус Карлсен е звездата на голям турнир в Индия

Tech Mahindra Global Chess League (GCL) се завръща за своя четвърти сезон, като гросмайстор Магнус Карлсен ще бъде голямата звезда на турнира в Бенгалуру, Индия. Със силен състав от някои от най-добрите шахматисти в света, които ще се изправят един срещу друг в интригуващи отборни сблъсъци, четвъртият сезон се очертава като един от най-вълнуващите досега.

Аматьори и професионалисти отново ще имат възможност да стигнат до световната сцена чрез GCL Contenders – серия от открити онлайн квалификации. Надпреварата ще се проведе от 7 до 22 август, като отделните квалификации ще бъдат организирани в различни часове, за да бъдат удобни за участници от различни часови зони.

Играчите могат да се регистрират за GCL Contenders и да се борят за възможността да се присъединят към Карлсен и останалите звезди в основното събитие.

През миналата година гросмайстор Хосе Мартинес, международен майстор Май Нарва и международен майстор Фаустино Оро спечелиха финалите на GCL Contenders. Те се наложиха в конкуренцията на повече от 20 000 участници и заслужиха местата си в Global Chess League.

И през тази година играчите ще се борят за три места в основното събитие. Ще се класират по един представител при мъжете, жените и юношите.

Независимо дали сте титулуван състезател, който се стреми към следващата стъпка в кариерата си, или аматьор, готов да изпробва силите си на световна сцена, GCL Contenders предлага възможност да се състезавате за място редом до най-големите имена в шахмата.

Тазгодишното издание на GCL Contenders включва три категории – мъже, жени и юноши, в съответствие с отборния формат на Global Chess League.

Наградният фонд е 12 000 долара, а победителят във всяка арена ще получи и Diamond членство в Chess.com. Най-добрият състезател от всяка категория ще се класира за основното събитие на GCL в Бенгалуру, Индия.

GCL Contenders започва с GCL Opens – серия от тричасови арени с контрола 5+0, отворени за всички играчи без шахматна титла.

Във всяка от трите категории ще има по шест арени, а първите двама състезатели от всяка от тях ще продължат напред.

Следващият етап е GCL Contender Titled Swiss. В него титулуваните играчи ще се присъединят към класиралите се от предишната фаза и ще участват в турнир по швейцарската система от седем кръга с контрола 10+0.

Победителят във всеки от тези турнири ще стане посланик на GCL и ще спечели пътуване до Бенгалуру, за да присъства на Global Chess League.

Първите шестима във всеки турнир ще получат парични награди и право да участват в GCL Players Swiss.

В GCL Players Swiss всички категории ще бъдат обединени в една обща надпревара, в която ще могат да се включат всички посланици и играчи от GCL.

Участниците ще се състезават в седем кръга по швейцарската система с контрола 10+0 за парични награди.

Global Chess League е първата в света голяма официална шахматна лига, изградена по франчайз модел. Отборите се състезават в серия партии по ускорен шах, като победите с черните фигури носят повече точки от тези с белите. Това насърчава играчите да поемат рискове и добавя допълнителна драматичност към надпреварата.

Всяка година турнирът привлича някои от най-големите легенди на шахмата. Сред участниците в предишните издания са били Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд, Хоу Ифан и Дзю Уъндзюн.

Феновете, които не участват в GCL Contenders, също ще имат какво да очакват, когато Global Chess League се завърне за своя четвърти сезон.

Те ще могат да следят официалното излъчване на основното събитие и да гледат как Карлсен и звезден състав от шахматисти на световно ниво се борят за своите отбори в най-голямата шахматна лига в света.

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