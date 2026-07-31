Витоша приема Европейското първенство по спускане

София и планината Витоша ще бъдат домакини на на най-голямото и зрелищно събитие в екстремните спортове у нас за годината - Европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане. Събитието ще се проведе между 14 и 16 август, обявиха организаторите.

Домакинството на шампионата е сериозно признание за българското колоездене и ясен знак за потенциала на Витоша да се утвърди като световна дестинация за целогодишен спорт и туризъм. Подготовката за събитието тече с пълна сила, а още този уикенд отварят новата състезателната линия за тренировки.

Шампионатът се организира съвместно от Българска федерация колоездене (БФК) и Европейския колоездачен съюз (UEC), с домакинството на "Витоша ски" АД и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация "София - Европейска столица на спорта".

Състезанието ще се проведе по трасето за спускане "Витошко лале", което се намира в непосредствена близост до едноименната ски писта и лифт. Трасето е силно пресечено, стръмно и скоростно. Включва каменни секции, корени, скални дропове, скокове и технични завои, които ще поставят на изпитание и най-добрите и подготвени състезатели на стария континент.

За нуждите на шампионата е обособена и нова финална част на трасето, съобразена с изискванията на UEC и UCI за състезания от най-висок ранг, а добрата новина за всички родни състезатели е, че тя отваря официално за каране още този уикенд, когато състезателите ще имат възможност за първи път да я пробват и да се запознаят с нея.

Домакинството на роден терен дава предимство на българските състезатели, а националният ни отбор ще разчита и на силна подкрепа от публиката. Организаторите са предвидили специално обособени зони за зрители на най-атрактивните и ключови локации покрай трасето, откъдето феновете ще могат да наблюдават спиращите дъха скокове и екстремни преминавания от броени метри.

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