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МОК покани БОК на среща в Лозана

  • 30 юли 2026 | 13:44
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева заяви, че БОК има покана лично от новия президент на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за среща. Тя ще се състои в Лозана в края на месец август и на нея ще бъде обсъдено сътрудничеството между двете организации, както и техните планове.

Лечева говори пред медиите по време на контролното състезание на базата на Българския стрелкови съюз преди предстоящите европейски първенства по спортна стрелба при подрастващите.

"Най-важното нещо, което се случи в последните седмици в Българския олимпийски комитет, е, че получихме покана от президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри. В края на месеца наша делегация ще бъде в Лозана и ще обсъдим нашите виждания и перспективи. Очаквам да чуя и плановете на новия президент за развитието на МОК.

Предстоят и събития, които ние сме планирали в България. Във Враца ще бъде проведен Летен олимпийски фестивал. Това е нов подход на нашия олимпийски комитет за начина на провеждане на тези фестивали. Целта ни е всяка година да избираме община, в която да бъдат провеждани зимен и летен фестивал, като така привличаме все повече съмишленици на олимпийското движение. Тази година Враца изяви такова желание. Там отдавна се работи по обновяване на спортните съоръжения. Фестивалът ще се проведе от 17 до 20 септември, като в близките дни ще подпишем и договор с Община Враца”.

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Предстои ни да изпратим и наша делегация на Младежките олимпийски игри в Дакар в края на октомври. За момента имаме 17 квоти, но знаете, че се извоюват по различен начин. Надяваме се, че можем да получим и още една допълнителна квота", каза още Лечева.

Тя изгледа част от стрелбите, които правят младите български стрелци, готвещи се за участията си на европейските първенства.

"Това са контролни състезания, които трябва да определят съставите за предстоящите европейски първенства до 18 и до 23 години. Така че днес имаме един своеобразен ден на спортната стрелба. Групата до 23 години е нова в спортната стрелба. Надявам се нашите най-добри състезатели да покажат възможностите си. На последното световно първенство преди два месеца имахме сребърен медал на пистолет, пето място на пушка при девойките. Това бе изключително добро представяне и се надявам сега да го затвърдят", завърши Лечева.

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