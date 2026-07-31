Де Минор спря 17-годишния Крус Хюит във Вашингтон

Алекс де Минор е наблюдавал отблизо развитието на Крус Хюит през последното десетилетие, но сантиментите останаха на заден план, когато двамата се срещнаха за първи път в четвъртък на турнира „Мубадала Ди Си Оупън“ във Вашингтон.

Поставеният под номер едно и защитаващ титлата си шампион бе безкомпромисен по пътя към победата над 17-годишния Хюит – син на бившия номер 1 в света Лейтън Хюит, отстранявайки го с 6:2, 6:3, за да се завърне на четвъртфиналите на турнира от категория АТП 500. След 61-минутния сблъсък Де Минор сподели топла прегръдка с Хюит на мрежата, докато Лейтън наблюдаваше от трибуните на централния корт.

„Определено беше странно“, каза Де Минор в интервюто си на корта. „Знаех, че някой ден ще играя срещу него в тура, но всъщност не очаквах това да се случи тази седмица. Беше невероятно усещане. Дори цялата подготовка, виждайки всички невероятни снимки, които имаме заедно, и как и двамата сме израснали. Радвам се, че успях да продължа, но съм сигурен, че ни предстоят много битки в идните години.“

"Good luck for the next 10 years of your life" 🥹



Lovely words at the net as Demon gets past Hewitt 6-2 6-3 for a 7th QF this year!@alexdeminaur #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/n3bW3ItNNK — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2026

Де Минор трябваше да положи сериозни усилия, за да преодолее Стефанос Циципас в първия си мач в сряда, постигайки едва втората си победа в 14 срещи срещу гърка. Срещу Хюит обаче 27-годишният тенисист беше далеч по-ефективен, като атакуваше уверено мрежата и демонстрира страхотна игра, подобрявайки баланса си за сезона до 29-14.

Хюит е израснал около Де Минор, който се превърна в неизменна част от отборите на Австралия за „Купа Дейвис“ и „Юнайтед Къп“ под капитанството на баща му Лейтън. След като премина през квалификациите, за да победи Маркос Хирон в дебюта си, Крус скочи с 252 места до номер 360 в ранглистата на живо на АТР.

Тази седмица Де Минор се състезава за първи път, след като по-рано този месец сключи брак със звездата от WТА Кейти Боултър. Световният номер 6 и двукратен участник във Финалите на АТР ще се изправи срещу американеца Брандън Накашима, който отстрани поставения под номер седем Якуб Меншик със 7:6(5), 3:6, 6:4, за да достигне втория си пореден четвъртфинал във Вашингтон.

Накашима води с 2:1 в преките двубои между двамата, включително победа на четвъртфиналите в „Куинс Клъб“ през юни. Единственият успех на Де Минор срещу американеца дойде на четвъртфиналната фаза във Вашингтон миналата година, преди да вдигне титлата.

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