Юношите до 16 г. ще играят за третото място на Европейската отборна купа в Италия

Националният отбор на България за юноши до 16 години загуби с 0:3 победи от домакините от Италия на турнира от Европейската отборна купа в Латиано. В първата си среща нашите момчета победиха Словения с 2:0 победи и утре ще играят срещу Хърватия за третото място в турнира.

Борис Борисов загуби срещата си на сингъл с 4:6, 4:6, а след това Пламен Колев отстъпи с 1:6, 2:6. В мача на двойки Димитър Топчийски и Борис Борисов загубиха с 3:6, 3:6.

България е в състав: Пламен Колев (ТК „Про Спорт", гр. София), Борис Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Димитър Топчийски (ТК „Авеню", гр. Бургас), с капитан Данаил Митов.

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