До Силвърстоун и назад: Как българka получи ексклузивен достъп до отбора на McLaren Mastercard F1®

Какъв е шансът едно момиче да отрасне с любовта към мотоспортовете и един ден да сбъдне мечтата си за среща с отбора на McLaren Mastercard F1®? За Ралица Илиева, която благодарение на Mastercard преживя четири фантастични дни по време на най-големия състезателен уикенд във Великобритания, отговорът на този въпрос е „Огромен!“.

Високи скорости, топ гастрономически преживявания в Лондон, една легендарна писта, безценни спомени с пилотите на McLaren Mastercard F1® Ландо Норис и Оскар Пиастри, вълнуваща среща с пилота на McLaren F1® Academy Ела Лойд. Така звучи обобщението на безценните моменти, които я карат да се движи педя над земята от еуфория седмици след завръщането ѝ в София.

В края на юни българката печели игра на Mastercard в Instagram и в началото на юли става част от Team Priceless – водена от инфлуенсъри група с фенове от Германия, Холандия, България и Великобритания. Част от преживяването включва посещение на Силвърстоун – пистата, известна като дом на британския моторен спорт, както и ексклузивен достъп до отбора на McLaren Mastercard F1®.

„Преживяването беше епично! Сбъдната мечта. Нещо, което наистина не можеш да си купиш с пари. От посрещането на летището и общите ни вечери до всяка секунда в McLaren Team Hub и McLaren Priceless Lounge – екипът на Mastercard се погрижи да прекараме абсолютно фантастично! Спокойно мога да кажа, че попаднах на места, които хората от индустрията и инфлуенсърите все още само мечтаят да видят“, споделя Ралица.

Тя наследява интереса си към автомобилните спортове от баща си, което контрастира с балета, който е основното ѝ занимание в детските години. Ралица има шест години зад гърба си като част от трупата на Националната опера и балет, когато решава да се насочи към графичния дизайн. По време на всички етапи в кариерата си не се разделя със снимката, на която позира до каската на Айртон Сена, изложена в музей в Монако. Именно тази снимка попада и във видеото, в което тя споделя колко голям фен е на McLaren, и ѝ носи победата в играта на Mastercard.

Голямото приключение започва с полет до Лондон и престой в премиум настаняване в центъра на града, където я очаква стая, изпълнена с брандирани артикули на McLaren Mastercard F1® и Team Priceless. Първата вечер е опознавателна за участниците и всеки от тях получава средиземноморско дегустационно меню от пет ястия с подбрани винени съчетания в Whitcomb’s, част от хотел The Londoner. Компанията се сприятелява покрай преживяването и остава сплотена до неговия край.

Вторият ден започва с предизвикателство към всеки от тях да донесе предмет, върху който впоследствие ще получи автограф. След закуска групата се отправя към две от безценните преживявания на Mastercard, до които и вие можете да получите достъп при следващото си посещение в Лондон. Първата спирка е най-старият универсален магазин в Лондон – Fortnum & Mason – място, сред чиито гости в близкото минало е била и самата кралица Елизабет II. Под ръководството на опитни пекари участниците се включват в работилница за приготвяне на тематични бисквити с форми на трофей, флаг и състезателен автомобил.

„Интересното е, че курсът се водеше от българка от Варна. Беше впечатляващо как буквално от въздуха и с толкова малко усилия правеше перфектните форми“, спомня си Ралица.

Но изненадата за Team Priceless Silverstone тепърва предстои. В Hilton започва нова серия интервюта – само за да бъде прекъсната от появата на пилотите на отбора на McLaren Mastercard F1® Ландо Норис и Оскар Пиастри. “Никой не очакваше да се появят. Първоначалната ми реакция беше: „О, те са съвсем нормални момчета“, защото и двамата са по-млади от мен. Бяха супер мили - разказва българката. - Но когато останахме без камерите около нас, емоциите ме завладяха и започнах да плача от вълнение. Ландо искрено ме успокои с думите: „Не плачи – това сме просто ние!“.

След срещата групата се отправя на VIP обиколка на The Shard – най-високата сграда в Лондон. Освен спираща дъха 360-градусова гледка към града, специален гид им разказва историята на множество емблематични забележителности, разположени 70 етажа по-надолу.

Третият ден на Team Priceless започва на Силвърстоун, на около два часа от Лондон. Групата е поканена да посети McLaren Team Hub и получава ексклузивен достъп до гаража на McLaren, където виждат състезателните автомобили на отбора отблизо. Запознават ги в детайл с начина, по който функционира мястото, и всеки от тях има възможност да се включи във F1 Pirelli Hot Lap около пистата в супер автомобил на McLaren.

“Колата се движеше с около 280 км/ч, което всъщност не усещаш особено. Разбрах го в момента, в който натиснахме спирачките”, спомня си Ралица, която преживява отново своя Hot Lap, гледайки запис от бордовата камера.

От Silverstone групата се отправя към Уокинг, за да посети McLaren Technology Centre, чиято футуристична стъклена сграда с внушителни размери е използвана като снимачна площадка за продукции като „Междузвездни войни“ и „Бързи и яростни“. Бранд посланиците на McLaren повеждат Team Priceless Silverstone на пътешествие зад кулисите, което включва представяне на марката McLaren, по-близък поглед към колекцията от автомобили и трофеи – същността и историята на McLaren, както и среща с екипа, поддържащ елитната колекция от автомобили. Участниците получават и ексклузивен достъп до някои от производствените зони на отбора на McLaren Mastercard F1®.

Най-силно впечатление на Ралица прави Mission Control Gallery. Там тя се среща с екипа, който отговаря за координирането на комуникацията с инженерите на Silverstone: „Всички бяха с тениски в цвят папая и слушалки. Следяха всеки пилот в реално време и споделяха препоръките си към гаража на McLaren, където инженерите решаваха какво да предадат на пилота. Истинското изкуство тук се оказа в начина, по който поднасят информацията – така че тя да не звучи емоционално или пристрастно по начин, който би могъл да повлияе на представянето на пилота.“

Ралица прекарва последните два дни като част от Team Priceless Silverstone на пистата, където групата е изненадана с достъп до McLaren Priceless Lounge за VIP преживяване.

„Постоянно ни повтаряха, че имаме само стандартен достъп, но в последния момент екипът на Mastercard ни каза, че за нас е предвидено на най-високото ниво на гостоприемство по време на състезателните уикенди. Достъпът до там обикновено е запазен за знаменитости и спонсори. Освен изключителните привилегии – като гледката към старт-финалната права и птичи поглед към гаража на McLaren и пит екипа в действие – храната и напитките също бяха изключителни.“

Приливът на адреналин и чисто щастие за българката е стопроцентов. Багажът й на връщане към София прилича на мини склад с колекционерски артикули на McLaren отбора: „Няма билет, който да ти даде това. За фенове като нас бе наистина вълшебно - ти попадаш в меката на британското Гран при с вътрешен достъп. Имам цял албум с полароидни снимки. Един ден ще ги показвам на децата си, ще им разказвам за тези няколко дни на Силвърстоун и ще се учим какво е наистина безценно.“

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