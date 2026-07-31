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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
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Андреев стигна полуфиналите в Италия

  • 31 юли 2026 | 02:00
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Андреев стигна полуфиналите в Италия

Българският тенис-талант Адриан Андреев се справи с италианеца Габриеле Кривеларо с 2-0 сета и след успех с категоричното 6:3, 6:0 вече е на полуфинал на турнира по тенис на клей в Болцано (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро.

Андреев спечели срещата за 94 минути, като малка интрига имаше единствено в първия сет. Там българинът направи три пробива в подаването на представителя на домакините, нанасяйки решаващи удари за 2:1 и 4:1. В края на частта Кривеларо се върна за 3:5, след като Андреев имаше временни проблеми със сервиса. Но веднага след това вдигна скоростта и от втори опит затвори сета с нов пробив.

Във втората част българинът не остави никакви възможности на противника си и не му даде и гейм.

Така на полуфинала за Адриан Андреев идва и най-тежкото препятствие. Той ще спори с водача в основната схема Сандро Коп от Австрия, който е на 286-о място в световната ранглиста. Коп на четвъртфинала с Федерико Арнаболди (Италия) с 6:1, 6:3.

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