И Нестеров е четвъртфиналист в Дания

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Нестеров, който е поставен под номер 2, надделя над нидерландския квалификант Оле Бредшнайдер с 6:2, 7:5 и очаква мач срещу Карл Фриберг (Швеция).

По-рано през деня място в Топ 8 намери и Иван Иванов. Шампионът на Уимбълдън и US Open при юношите за 2025 г. победи убедително с 6:3, 6:0 представителя на домакините Себастиан Йоргенсен за 85 минути игра.

Убедителна победа изпрати Иван Иванов на 1/4-финал в Дания

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от мача между шведите Самуел Ровай и Патрик Мункхамар.

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