Еала детронира шампионката Фернандес и е на четвъртфинал във Вашингтон

На втори пореден турнир Александра Еала детронира действащата шампионка. Четири седмици след като шокира Ига Швьонтек в третия кръг на Уимбълдън, филипинката отстрани поставената под номер 7 Лейла Фернандес с 6:2, 7:6(1) във втория кръг на турнира във Вашингтон, след като навакса пасив от 1:5 във втория сет.

В единствената си предишна среща с Фернандес, Еала бе загубила с 1:6, 4:6 в първия кръг на турнира в Щутгарт на клей през април. На предпочитаната от нея твърда настилка обаче играта на 21-годишната тенисистка се оказа по-ефективна и тя се възползва от колебливото представяне на миналогодишната победителка.

Първият сет до голяма степен се характеризираше с грешките на Фернандес – цели 14 непредизвикани грешки в осем гейма. Канадката допусна двойна грешка, за да загуби подаването си за 0:2, а форхендът ѝ я предаде с три грешки в последния гейм. На Еала ѝ бяха нужни само два чисти уинъра, за да вземе сета.

Повратният момент за Фернандес настъпи във втория гейм на втория сет – изтощителен маратон от шест равенства, в който тя редуваше точни удари с нови грешки. След като спаси точка за пробив, тя най-накрая реализира шестия си геймбол с уинър от бекхенд – удар, който сякаш отключи най-добрата ѝ форма.

Coming back from 5-1 down in the second 😤



Alex Eala defeats defending champion Fernandez 6-2, 7-6(1)!#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/O0vvg9RAzB — wta (@WTA) July 29, 2026

Фернандес спечели пет поредни гейма, като подобри значително търпението си в разиграванията, точността на форхенда и играта си на мрежата. Изглеждаше, че е напът да изравни сетовете, след като поведе с 5:1.

Въпреки това Фернандес не успя да стигне дори до сетбол. Възможност при 15:30 на сервис на Еала при 5:1 беше пропиляна, след като ударите ѝ от основната линия отново се оказаха неточни. Последва нова серия от непредизвикани грешки, когато тя не успя да затвори сета при 5:2.

Усещайки своя шанс, Еала нанесе своя удар. Тя спечели най-добрата точка в мача, за да върне пробива за 5:5 – невероятно разиграване в защита, в което наказа нежеланието на Фернандес да завърши топката от въздуха с форхенд уинър.

Еала доминираше в последвалия тайбрек. Тя отново получи преднина от грешките на Фернандес – бившата финалистка от US Open завърши с общо 42 непредизвикани грешки – но пое контрола, за да затвори мача.

„Знам, че тя играеше малко по-добре, а моето ниво може би леко спадна“, каза Еала за обрата си във втория сет. - Това са много коварни моменти, когато знаеш, че нивото ти е спаднало и искаш да се справиш по-добре, но по една или друга причина нещата просто не се получават. Мисля, че търпението беше ключово там, просто да опитам да намеря отговор, както и силната психика откъм намирането на правилните решения".

В следващия кръг Еала ще се изправи срещу поставената под номер 2 Елина Свитолина или квалификантката от Узбекистан Полина Кудерметова.

Третата поставена Наоми Осака (Япония) също продължава напред след успех срещу представителката на домакините Ашлин Крюгер с 6:3, 3:1 и отказване на американката след 52 минути на корта.

Naomi Osaka advances to the quarterfinals in Washington after Krueger retires with injury 🤕 #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/u30Vfk8SEi — Tennis Channel (@TennisChannel) July 29, 2026

Опонентка на бившата номер 1 в света Осака в следващия кръг ще бъде Елизабета Кочарето (Италия), която отстрани осмата поставена Ема Наваро (САЩ) с 6:3, 4:6, 6:3 в мач, продължил два часа и 17 минути.

В друг мач от турнира рускинята Людмила Самсонова не изпита затруднения срещу Синюй Ван (Китай) с 6:2, 6:2 и на четвъртфиналите очаква спечелилата двубоя между сънародничката си Диана Шнайдер, която е поставена под номер 4, и Анастасия Потапова (Австрия).

Returning to the quarterfinals in DC 🙌



2022 champion Liudmila Samsonova books her place in the last eight again, defeating Wang 6-2, 6-2!#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/s3B6h6BysD — wta (@WTA) July 29, 2026

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