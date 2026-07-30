Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър"-а в Либерец

Националът на България за Купа "Дейвис" Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" в Либерец (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

24-годишният българин и партньорът му Чарлс Бари (Ирландия) загубиха от водачите в схемата Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна) с 4:6, 0:6 за 58 минути на корта.

Въпреки поражението Антъни Генов спечели 16 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 190-ата позиция, както и 460 евро от наградния фонд на надпреварата.

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