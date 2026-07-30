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Ходар отстрани бившия шампион Нишикори във Вашингтон

  • 30 юли 2026 | 11:13
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Ходар отстрани бившия шампион Нишикори във Вашингтон

Рафаел Ходар е бил едва на осем години, когато Кей Нишикори спечели турнира "Мубадала Ди Си Оупън" във Вашингтон през 2015 г. Сега обаче испанецът от новото поколение е този, който привлича вниманието, достигайки първия си четвъртфинал на твърди кортове в АТР тура след победа над Нишикори.

19-годишният тенисист добави нов успех към впечатляващия си сезон, надделявайки с 6:3, 6:2 срещу бившия номер 4 в света. Ходар намери начин да затрудни Нишикори със сервис към форхенда му и го принуди да допуска грешки по време на разиграванията от основната линия.

„Кей е един от най-добрите играчи на всички времена“, заяви Ходар за японската звезда в интервюто си след мача. „Спечелил е толкова много титли. За мен е удоволствие да играя срещу легенда като Кей. Знаех, че трябва да играя своята игра. Мисля, че свърших страхотна работа, като коригирах някои неща, които не правех правилно в началото на мача, така че съм много щастлив от това.%, заяви Ходар след успеха си.

Докато Нишикори играе в своя прощален сезон, Ходар се радва на пробив през 2026 г., който бе ознаменуван с първата му титла в АТР тура в Маракеш през април.

Един от ключовите моменти в мача дойде в началото на втория сет, когато Ходар спечели вълнуващо разиграване от 21 удара, след като се бори далеч зад основната линия в изтощителна размяна на удари.

С достигането на шестия си четвъртфинал на ниво тур за годината, Ходар води в ранглистата за участие във финалите на "Следващата генерация".. В първия кръг във Вашингтон талантливият испанец победи финалиста от същия турнир през 2024 г. Артур Фис.

Следващият съперник на Ходар е четвъртият поставен Лоренцо Музети, който преодоля австралийския квалификант Александър Вукич с 6:3, 5:7, 6:3. Музети участва в първия си турнир след "Мастърс"-а в Рим. Италианецът получи контузия в бедрото по време на сезона на клей, която го извади от игра през последните два месеца и половина.

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