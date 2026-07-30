Димитър Кисимов допусна поражение в Сърбия

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният българин, шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия през януари, отстъпи на италианеца Алесандро Белифемине с 1:6, 7:6(4), 3:6 в мач, продължил три часа и 16 минути.

След неравностойна първа част, Кисимов взе втората след тайбрек и изпрати двубоя към решаващ сет. В него Белифемине осъществи ключов пробив в осмия гейм, за да поведе с 5:3 и на свой сервис да затвори срещата.

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