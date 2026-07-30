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Шаповалов продължава защитата на титлата си в Лос Кабос, водачът в схемата е аут

  • 30 юли 2026 | 13:11
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Шаповалов продължава защитата на титлата си в Лос Кабос, водачът в схемата е аут

Канадецът Денис Шаповалов продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на клей в Лос Кабос (Мексико) с награден фонд 909 790 долара.

Поставеният под номер 8 Шаповалов се класира за четвъртфиналите, след като надделя над участващия с "уайлд кард" представител на домакините Родриго Пачеко Мендес с 6:3, 6:2 за 68 минути.

Канадецът пласира 7 аса и не даде нито една възможност за пробив на съперника си. Той поведе с 3:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направи серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

На четвъртфиналите Шаповалов ще срещне чеха Далибор Свръчина, който елиминира втория в схемата Лучано Дардери след отказване на италианеца заради физически проблем при 0:3 гейма в първия сет.

Поставеният под номер 1 Иржи Лехечка (Чехия) отпадна във втория кръг при дебюта си в турнира след поражение от Колман Вон (Хонконг) с 6:1, 3:6, 4:6 след почти два часа игра. Лехечка направи силен старт, но след 3:3 във втората част 108-ият в световната ранглиста Вон спечели пет поредни гейма, с което изравни резултата в сетовете и поведе с 2:0 в третия, а впоследствие азиатецът запази предимството си.

Така на четвъртфиналите той ще се изправи срещу Дженсън Брууксби (САЩ), който отстрани Едуард Уинтър (Австралия), който влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите на мястото на отказалия се заради травма Григор Димитров.

Шампионът в турнира от 2021 година и пети поставен Камерън Нори (Вебилокритания) също влезе сред най-добрите осем след 6:4, 6:4 срещу австралиеца Джеймс Дъкуърт.

На четвъртфиналите Нори ще срещне друг австралиец - Бърнард Томич, "щастлив губещ" от квалификациите, който се справи с номер 4 Карен Качанов (Русия) с 6:2, 6:4.

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