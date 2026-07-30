Убедителна победа изпрати Иван Иванов на 1/4-финал в Дания

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №4 в схемата българин победи убедително с 6:3, 6:0 представителя на домакините Себастиан Йоргенсен за 85 минути игра.

17-годишният Иванов изостана с 1:3 в началото на мача, но спечели следващите 11 гейма и стигна до категоричната победа.

За място на полуфиналите Иванов ще играе срещу победителя от мача между шведите Самуел Ровай и Патрик Мункхамар.

По-късно днес друг национал на България Пьотр Нестеров също ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл.

23-годишният Нестеров, поставен под №2 в схемата, ще се изправи срещу Оле Бредшнайдер (Нидерландия).

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