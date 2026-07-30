Де Минор преодоля Циципас след 12 загуби и стартира успешно защитата на титлата си във Вашингтон

Алекс де Минор едва ли би могъл да си представи по-трудно начало при завръщането си на АТР 500 турнира във Вашингтон, но поставеният под номер едно в схемата премина успешно през ранното изпитание, побеждавайки Стефанос Циципас на старта на защитата на титлата си.

Изправен срещу познат съперник в лицето на гърка, който бе спечелил 12 от предишните им 13 срещи, Де Минор обърна тенденцията с трудно извоювана победа с 6:4, 3:6, 6:3. Австралиецът си осигури сблъсък във втори кръг със 17-годишния си сънародник Круз Хюит, син на члена на "АТР №1 Клуб" Лейтън Хюит, който наблюдаваше откриващия мач на Де Минор от трибуните на централния корт.

Циципас имаше предимство в съперничеството през последните години, включително и в последната им среща в Маями през март. Но Де Минор, който играе първия си турнир след сватбата си с тенис звездата от WТА Кейти Боултър, показа борбен дух, за да надделее над гърка и да продължи защитата на титлата си във Вашингтон.

Title defence is 🔛



Alex de Minaur clears his first hurdle as reigning champion, defeating Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-3.@mubadaladcopen | #MubadalaDCOpen | @alexdeminaur pic.twitter.com/KWhugYhuyo — ATP Tour (@atptour) July 29, 2026

Циципас изглеждаше, че контролира мача, след като поведе с 4:2 в първия сет, но Де Минор отговори, като спечели четири поредни гейма, за да грабне откриващата част. Световният номер 51 Циципас отговори, като повиши нивото си във втория сет, за да стигне до решаващ трети. В него обаче Де Минор отново наложи волята си със своята характерна скорост и устойчивост в защита, за да си осигури победата след два часа игра.

„Идвайки тук, наистина нямах твърде много очаквания. Радвам се, че успях да намеря начин да спечеля в един труден мач. Не беше красив тенис, но направих достатъчно, за да премина финалната линия, и съм щастлив от това", заяви Де Минор.

Алекс Де Минор вече има 60 победи на ниво АТР 500 от началото на сезон 2023, което е водещо постижение в тура според индекса за победи/загуби. Сред успехите му се открояват трофеите в Акапулко (2023, 2024), Вашингтон (2025) и Ротердам (2026). Номер 6 в световната ранглиста се състезава като водач в схемата на турнир от тура едва за пети път в кариерата си.

Циципас пристигна във Вашингтон мотивиран, след като по-рано този месец сложи край на 16-месечна суша без титла, триумфирайки в Гщаад. Той обаче не успя да устои на безмилостната последователност на Де Минор, като австралиецът подобри баланса си за сезона на 28-14.

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