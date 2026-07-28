Сяо зарадва Шанхай с максимум

Китаецът Сяо Гуодонг зарадва публиката в Шанхай, след като направи четвъртия максимален брейк от 147 точки в кариерата си на турнира Шанхай Мастърс.

Двукратният пореден шампион от Откритото първенство на Ухан реализира перфектната серия в третия фрейм от двубоя си срещу австралиеца Нийл Робъртсън в осминафиналите.

Това е вторият максимум на Сяо през календарната година, след като той направи още един и в Championship League през миналия сезон. Така китаецът се нареди сред претендентите за наградата от 10 000 паунда за най-висок брейк през тази седмица.

Впечатляващата серия е 245-ият максимален брейк в историята на снукъра и петият, реализиран на Шанхай Мастърс.

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