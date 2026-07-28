Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Сяо зарадва Шанхай с максимум

Сяо зарадва Шанхай с максимум

  • 28 юли 2026 | 13:06
  • 550
  • 0
Сяо зарадва Шанхай с максимум

Китаецът Сяо Гуодонг зарадва публиката в Шанхай, след като направи четвъртия максимален брейк от 147 точки в кариерата си на турнира Шанхай Мастърс.

Двукратният пореден шампион от Откритото първенство на Ухан реализира перфектната серия в третия фрейм от двубоя си срещу австралиеца Нийл Робъртсън в осминафиналите.

Това е вторият максимум на Сяо през календарната година, след като той направи още един и в Championship League през миналия сезон. Така китаецът се нареди сред претендентите за наградата от 10 000 паунда за най-висок брейк през тази седмица.

Впечатляващата серия е 245-ият максимален брейк в историята на снукъра и петият, реализиран на Шанхай Мастърс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Снукър

Първи максимум в кариерата на Лиъм Хайфийлд

Първи максимум в кариерата на Лиъм Хайфийлд

  • 25 юли 2026 | 15:25
  • 1348
  • 0
Кайрън Уилсън: Будистки монах ми каза, че мисля правилно за живота

Кайрън Уилсън: Будистки монах ми каза, че мисля правилно за живота

  • 25 юли 2026 | 13:49
  • 1142
  • 0
Китаец направи трети максимум за само 8 месеца

Китаец направи трети максимум за само 8 месеца

  • 22 юли 2026 | 13:40
  • 1016
  • 0
Ще стане ли Виктор Илиев първият играч с повече от 1 титла в WINBET снукър лига или ще имаме чисто нов шампион?

Ще стане ли Виктор Илиев първият играч с повече от 1 титла в WINBET снукър лига или ще имаме чисто нов шампион?

  • 22 юли 2026 | 12:20
  • 583
  • 0
Шон Мърфи: Мога да съм номер 1, но не съм преодолял загубата на финала

Шон Мърфи: Мога да съм номер 1, но не съм преодолял загубата на финала

  • 21 юли 2026 | 13:36
  • 4112
  • 0
Интересни резултати в квалификациите за първия турнир

Интересни резултати в квалификациите за първия турнир

  • 20 юли 2026 | 14:49
  • 1199
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продаде Фаетон

ЦСКА продаде Фаетон

  • 28 юли 2026 | 13:21
  • 11858
  • 11
Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 10247
  • 29
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

  • 28 юли 2026 | 11:03
  • 6910
  • 9
Левски кацна в Крайова

Левски кацна в Крайова

  • 28 юли 2026 | 11:43
  • 7575
  • 13
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

  • 28 юли 2026 | 12:02
  • 6862
  • 5
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 36141
  • 40