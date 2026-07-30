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Пловдив посреща през уикенда националния шампионат по шосейни бягания

  • 30 юли 2026 | 14:05
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Пловдив посреща през уикенда националния шампионат по шосейни бягания

Националният шампионат по шосейни бягания ще се проведе в Пловдив на 1-2 август с дисциплини и за мъже и жени – 1 миля (1609 м), 5 км и 10 км.

Над 100 картотекирани атлети в Българската федерация по лека атлетика са записани за разпределение на националните титли и медали.

Състезанието е отворено и за любители на бяганията.

В заявките са най-добрите бегачи на България и национални състезатели в последните години: Милица Мирчева, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мирослав Спасов, Иван Андреев, Милка Михайлова, Надежда Ангелова, Билсерин Сюлейман.

Програма на състезанието:

1 август (събота)

19:45 – 1 миля – жени

19:55 – 1 миля – мъже

20:25 – 5 км – жени

20:00 – 5 км – мъже

2 август (неделя)

19:45 – 10 км – мъже

20:45 – 10 км – жени

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