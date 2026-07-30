Пловдив посреща през уикенда националния шампионат по шосейни бягания

Националният шампионат по шосейни бягания ще се проведе в Пловдив на 1-2 август с дисциплини и за мъже и жени – 1 миля (1609 м), 5 км и 10 км.
Над 100 картотекирани атлети в Българската федерация по лека атлетика са записани за разпределение на националните титли и медали.
Състезанието е отворено и за любители на бяганията.
В заявките са най-добрите бегачи на България и национални състезатели в последните години: Милица Мирчева, Девора Аврамова, Маринела Нинева, Лиляна Георгиева, Силвия Георгиева, Мирослав Спасов, Иван Андреев, Милка Михайлова, Надежда Ангелова, Билсерин Сюлейман.
Програма на състезанието:
1 август (събота)
19:45 – 1 миля – жени
19:55 – 1 миля – мъже
20:25 – 5 км – жени
20:00 – 5 км – мъже
2 август (неделя)
19:45 – 10 км – мъже
20:45 – 10 км – жениДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google