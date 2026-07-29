Ейми Хънт горда със среброто на 100 метра на Игрите на Британската общност

Вечно оптимистичната Ейми Хънт си проправи път през дъжда до сребърен медал на 100 метра на Игрите на Британската общност в прогизналия Глазгоу снощи.

Хънт, която спечели световно сребро на 200 метра миналата година, се надяваше да стане първата британка от 40 години насам, която печели титлата на 100 метра на Игрите. Вместо това, муден старт я остави да се бори с локвите по пистата на наводнения стадион "Скотстаун“ по пътя към още един сребърен медал.

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Въпреки това, скоростта, която тя демонстрира след колебливото начало, би трябвало да ѝ вдъхне увереност преди Европейското първенство в Бирмингам следващия месец. Там, съдейки по това представяне, тя ще бъде трудна за побеждаване на 200 метра – дисциплина, която изглежда като златна възможност за първата ѝ голяма индивидуална титла. 24-годишната атлетка отказа да обвинява времето, след като записа 10.98 секунди – само една стотна по-бавно от личния ѝ рекорд, въпреки ужасните условия.

Със сигурност обаче ще има и нотка на съжаление, защото това беше златен медал, който можеше да бъде спечелен. Хънт победи новата шампионка, новозеландката Зоуи Хобс, в полуфиналите. "Първите ми 60 метра бяха наистина, наистина ужасни, така че съм горда как успях да се измъкна от тази дупка“, заяви Хънт.

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"На старта беше доста неприятно – пръстите ми бяха под вода, което беше новост – но на големи първенства трябва да се справяш с трудностите. Някои хора може би просто ще кажат: "Е, тя не стартира добре“, но мисля, че в зала съм доказала, че съм добра на старта. Мога да го направя както трябва. Ако бях успяла да се справя много по-добре в първата половина, историята можеше да е различна.“

"Сбърках много, много сериозно, но максималната ми скорост е толкова внушителна и така успях да си върна среброто. Веднага след финала бях разочарована, но да имаш медал е нещо, което не можеш да опишеш. Толкова е нематериално и почти неописуемо. Усещането да донесеш у дома този сребърен медал е невероятно.“

"Вече имам медал от всяко голямо първенство за възрастни, било то в щафета или индивидуално, така че съм наистина, наистина горда с тези постижения.“

През последната седмица седем британски олимпийски медалисти се оттеглиха от тези Игри по различни причини, въпреки че повечето просто дават приоритет на Европейското първенство пред Игрите на Британската общност. За разлика от тях, Хънт харесва натоварения график. Нейният пробивен сезон през 2025 г. включваше пълна кампания в зала, последвана от обширна програма в Диамантената лига. Тя няма да се състезава на 200 метра в Глазгоу, но очаква да се включи в спринтовата щафета на Англия.

"Това е наистина важно за моето пътуване като атлет и за моето наследство като атлет“, добави тя. "Не искам след 30 години да отворя страницата си в Уикипедия и да видя само един или два медала. Искам да видя много медали. Това е наистина важно за мен.“

"Нямаме голямо медийно представяне. Не сме играчи от НБА, които са по телевизията три пъти седмично и всички виждат лицата ни.“

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Снимки: Gettyimages