Кър и Уайтман се насладиха на загрявката преди финала на една миля

Финалът на една миля при мъжете отдавна е сочен като един от определящите моменти на настоящите Игри на Британската общност. Джош Кър и Джейк Уайтман трябваше просто да изпълнят формалностите. Съботната вечер ще бъде голямото събитие на тези 11 дни в Глазгоу. Сряда сутрин беше само предварителното шоу. И двамата, облечени в синьото на Шотландия. Двама големи атлети, които се състезават още от малки момчета в Единбург.

По-голяма публика, отколкото и двамата очакваха, се събра на “Скотстаун“ в западната част на града в една слънчева сутрин, за да наблюдава сериите, в които участваше и друг шотландец от световна класа – Нийл Гърли. Контузия обаче провали шансовете на Гърли да се класира за финала в родния си град.

Кър плавно спечели първия манш. А Уайтман леко се класира за второ място в следващия манш, за да подготви съботния сблъсък. Единият беше по-зрелищен от другия - Кър умоляваше публиката да повиши тоновете в няколко момента от последните 200 метра, но и двамата изглеждаха в добра форма за това, което предстои.

“Имах известно време да привлека публиката и да изразходвам енергията им“, каза Кър пред BBC Sport Scotland.

“Колко пъти в кариерата си ще тичам към финалната линия пред група от световна класа, чувствайки се толкова добре, колкото пред домашна публика?

“Хората са харчили трудно спечелените си пари, за да дойдат тук в сряда сутринта и са довели децата си, така че просто искам да им дам това малко взаимодействие и да покажа, че не сме роботи. Много пъти съм идвал тук и съм бил трети или четвърти най-добър сред момчета, които наистина ме научиха как да бягам.

Израснах, мечтаейки за тези шампионати, и имам носталгия по това как родителите ми ме караха тук на 12 години.“

Подобно на Кър, Уайтман си спомня многобройните си състезания тук от младостта си и е бил поразен от това колко много подкрепа имаше за него, Кър и Гърли.

“Беше класа“, каза той. “Сряда сутринта имаше потенциал да бъде една от по-тихите сесии, но беше електрическа. Дълго време мислех какво би било да спечеля пред домашна публика. Сега просто трябва да отида и да го направя.“

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Снимки: Gettyimages