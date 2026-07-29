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СО регистрира търговските марки “Софийският маратон“, “Маратон Столична община“, “Маратон на София“ и “Маратон София“

  • 29 юли 2026 | 15:15
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СО регистрира търговските марки “Софийският маратон“, “Маратон Столична община“, “Маратон на София“ и “Маратон София“

Столична община успешно регистрира четири търговски марки, свързани с най-голямото бегаческо събитие в България - “Софийският маратон“, “Маратон Столична община“, “Маратон на София“ и “Маратон София“. С регистрацията общината гарантира, че имената, с които поколения софиянци и хиляди участници от страната и чужбина свързват маратона, ще бъдат защитени и ще могат да се използват в интерес на обществото и развитието на събитието.

Решението идва след като през последните години възникнаха правни спорове около използването на наименованията на Софийския маратон, информират от СО.

През 2024 г. сходни търговски марки бяха регистрирани от частни лица и организации, което създаде реален риск бъдещата организация и развитие на маратона да зависят от притежаването на частни права върху неговото име. За проблема Столична община публично алармира още в началото на 2025 г. и започна действия за защита на обществения интерес.

С успешната регистрация на четирите марки Столична община осигурява необходимата правна сигурност за развитието на Софийския маратон и възможността бъдещото му управление да се определя от интереса на гражданите, а не от частни претенции върху неговата идентичност.

Това е важна стъпка за дългосрочното развитие на едно от най-значимите спортни събития в столицата.

Регистрацията дава възможност общината да определя условията, при които имената ще бъдат използвани при организирането на маратона и свързаните с него инициативи, като същевременно защитава международния авторитет на събитието.

Целта на Столична община остава непроменена – Софийският маратон да продължи да се развива като модерно международно спортно събитие, което привлича все повече участници от България и чужбина, популяризира активния начин на живот и утвърждава София като европейска спортна столица.

Столична община ще продължи да работи с всички институции, спортни организации и партньори, които споделят тази визия и могат да допринесат за развитието на маратона на още по-високо международно ниво.

novini.bg

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