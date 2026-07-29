Прогизнали чорапи и хаос в Глазгоу заради проливен дъжд

"В момента съм абсолютно намазана със загряващ крем, краката ми изтръпват“, сподели англичанката Ейми Хънт, след като спечели сребро на 100 метра.

"Доста ми е топличко и приятно.“

Хънт може би беше единствената, която се чувстваше така.

Докато други части на Обединеното кралство се готвеха за четвъртата гореща вълна на лятото, състезанията по лека атлетика на Игрите на Британската общност в Глазгоу бяха удавени от проливен дъжд.

Атлетите трепереха по време на интервютата си с медиите, а шампионката в скока на височина Елинор Патерсън от Австралия носеше шотландски шал, докато организаторите се бореха да отводнят пистата.

"За първи път се състезавам в такива условия“, каза Еманюел Есеме от Камерун, който триумфира в мъжкия спринт на 100 метра след бавен старт.

"Беше ужасно. Но всички се състезавахме при еднакви условия и исках да бъда човекът с най-малко оплаквания. Точно това проработи за мен.“

Есеме с рекордно постижение от 9.83 в дъжда за златото на 100 метра в Глазгоу

В един момент по средата на вечерта условията заплашваха да преминат границата на абсурда.

Постоянният дъжд се превърна в порой, а първите два опита в хвърлянето на чук при жените се изплъзнаха от ръцете на атлетките и се удариха в предпазната мрежа, докато над стадиона трещяха гръмотевици.

След това, докато темпото в бягането на 10 000 метра при мъжете спадна, трима подгизнали бегачи се сблъскаха. Самюел Симба Чероп от Уганда загуби шпайка си и трябваше да пробяга оставащите 15 обиколки с все по-мокър чорап на левия си крак.

Въпреки това той завърши седми, демонстрирайки забележителни усилия.

Бронзът бе спечелен от Дейвид Мъларки от остров Ман – първият медал за острова в леката атлетика на Игрите, като той изглеждаше по-замръзнал от повечето.

Шотландецът Андрю Бътчарт завърши 13-ти, но вече е виждал подобни сцени.

"Зимите в Шотландия по време на крос-кънтри са много, много по-лоши от това“, каза той.

"Не беше твърде студено, което беше хубаво. Бих приел същото и в събота [в дисциплината 5000 метра], ако това предстои.“

Някои атлети обаче изпитваха сериозни затруднения в тежките условия.

Англичанката Морган Лейк не успя да преодолее летвата в нито един от трите си опита в скока на височина.

Кейт О'Конър от Северна Ирландия заяви, че е "съсипана“ от резултата си от 12.85 метра в тласкането на гюле от седмобоя.

"Просто постоянно се изплъзваше от ръцете ми“, каза тя.

"Когато магнезият ти се намокри, е все едно имаш сапун за чинии по ръцете си. Вероятно прекарах твърде много време и усилия в опити да остана суха, вместо да изпълнявам нещата, върху които работя в тренировките.“

"Не мога да виня никого освен себе си, че не се справих.“

Въпреки това имаше и редица впечатляващи постижения предвид условията.

О'Конър отговори, като пробяга доминиращо 200-метровата дистанция за 24.14 секунди, за да си върне първото място в класирането на седмобоя. Англичанката Джейд О'Дауда беше едва осма по бързина и се смъкна на второ място, на 49 точки зад нея.

В спринта на 100 метра при мъжете победното време на Есеме от 9.83 секунди беше рекорд на Игрите на Британската общност, третото най-бързо време за годината и го изкачи до трето място във вечната ранглиста на африканските спринтьори.

Хвърлянето на чук и скокът на височина бяха временно прекъснати, но когато първата дисциплина бе подновена, канадката Камрин Роджърс постигна нов рекорд на Игрите – 74,91 метра.

Дори Хънт, която стартира бавно и изоставаше през първите 60 метра, завърши само на 0.01 секунди от най-доброто си лично постижение от 10.97 в спринта на 100 метра при жените, спечелен от новозеландката Зоуи Хобс.

"Просто се гордея със себе си, че стиснах зъби и се доверих на дългите си крака“, каза Хънт.

„В крайна сметка всички трябва да се състезаваме при едни и същи условия. Всички сме на стартовата линия и мръзнем заедно.“

"Просто трябва да излезеш и да си свършиш работата.“

Малка група от най-издръжливите местни фенове дори остана до изсвирването на последния химн, докато часовникът наближаваше 23:00 часа.

Това беше вечер, която малцина ще забравят.

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Снимки: Gettyimages