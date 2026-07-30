Пирин Ултра търси доброволци

Едно от най-вдъхновяващите състезание по планинско бягане у нас - Пирин Ултра, набира доброволци. Юбилейното 10-о издание на утрамаратона ще се проведе от 10 до 13 септември и ще събере най-смелите бегачи в сърцето на планината.

“Зад всеки пробяган километър, зад всяка преодоляна криза и зад всеки успешен финал стои екип от хора, които правят невъзможното възможно. Те са усмивката на подкрепителния пункт, подадената чаша вода в най-трудния момент и първите, които те посрещат на финала.

Искаш ли да усетиш суровата енергия и емоция на едно от най-трудните планински състезания, без да се налага да бягаш с часове? Ела в отбора на Пирин Ултра!”, призовават организаторите.

Защо да се включиш?

- Ще станеш свидетел на чистата човешка воля и ще се заредиш с огромна доза вдъхновение.

- Ще се запознаеш със супер свежи и активни хора и ще създадеш нови приятелства.

- Ще видиш отблизо как се организира мащабно международно спортно събитие.

- Ще прекараш един незабравим уикенд в полите на красивия Пирин.

“Опитът в планината и участието в подобни събития са огромно предимство за нас – търсим хора, които познават спецификата и знаят как да реагират в динамична среда. Но дори и да нямаш такъв опит зад гърба си, ако компенсираш с неизчерпаема енергия, отговорност и огромно желание да помагаш – ще се радваме да те посрещнем в екипа и да намерим точното място за теб!”

Готов ли си за приключението?

Попълни формата за доброволци тук!

Какво е новото през 2026:

- Стартовете на 38 км и 68 км вече са в събота

- Легендарните 160 км започват в петък сутрин

- Достъпната и магична дистанция 25 км е запазена за неделя

Pirin Ultra е част от UltraSlam Bulgaria – обединение на 6 ултрамаратона в страната. Всеки завършил получава уникален медал, който се превръща в част от куба #UltraCube – символ на твоята отдаденост и сила.

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