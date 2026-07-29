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35-годишната Макколган може да има "още едни“ Игри в кариерата си

  • 29 юли 2026 | 11:56
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35-годишната Макколган може да има "още едни“ Игри в кариерата си

За Ейлиш Макколган е било трудно да гледа финала на 10 000 метра за жени на Игрите на Британската общност в понеделник. Като защитаващ титлата си шампион, тя е трябвало да бъде на пистата в родната си страна, а не по трибуните. Стрес фрактура на крака, получена по време на Лондонския маратон през април, осуети тези планове и ѝ попречи да участва в Скотстаун.

35-годишната шотландка Макколган последва примера на майка си Лиз, като грабна златото в Бирмингам преди четири години в един от най-емблематичните моменти на онова събитие.

В период, белязан от контузии след това, тя премина към шосейните бягания, но се ангажира да се върне на пистата, за да може да се състезава на втори домашни Игри в Глазгоу, след като участва в стийпълчейза през 2014 г.

Тя няма да го направи отново. Но атлетката от Дънди намекна, че може да има “още едни“ Игри в себе си, ако предпочитаната от нея дисциплина – маратонът – бъде включена в програмата за изданието в индийския град Ахмедабад през 2030 г.

Междувременно тя е в Глазгоу за следващите няколко дни, за да се наслади на събитие, което доскоро изглеждаше, че може изобщо да не се състои.

И тя казва, че това, което градът е постигнал за 18-те месеца, откакто се съгласи да поеме Игрите след оттеглянето на австралийския щат Виктория, е създало модел за бъдещи мултиспортни събития.

“Това не са големите, лъскави игри, които сме имали в предишни години, но всичко беше направено в много кратки срокове, така че мисля, че се справиха добре да го организират“, каза Макколган.

“Глазгоу се намеси. И се надявам, че други страни сега виждат, че не е необходим този огромен, огромен бюджет, за да се получи. Нямаме нужда от чисто нова инфраструктура или стадиони и всички спортисти да отсядат в голямо селище.“

“Все още има масов интерес. И наистина се надявам това да вдъхне малко живот на Игрите, за да продължат, защото би било тъжно да ги загубим, както и възможността да представяме Шотландия.“

“Докато растях, нямах много увереност. За мен влизането в отбора на Шотландия изглеждаше постижимо, защото има по-малък брой хора, от които да бъдеш избран. Ето това могат да направят Игрите.“

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Снимки: Gettyimages

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