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Пламен Константинов: Куркаев се застоя в Локомотив

  • 30 юли 2026 | 13:50
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Пламен Константинов: Куркаев се застоя в Локомотив

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира промените в състава и плановете за подготовка за новия сезон.

„Нашият капитан Иляс Куркаев подписа в Казан. Искаше ново предизвикателство. Смятам, че за него това беше правилният избор. Може би той се застоя твърде дълго в отбора, въпреки любовта му към Новосибирск и Локомотив. Всеки играч от време на време се нуждае от ново предизвикателство. Затова той направи правилния избор за себе си“, заяви Константинов.

„Другият централен блокировач, който загубихме, е Юра Бражнюк. Това не беше по наше желание, а се наложи от ситуацията. Трябваше да реагираме на положението с Деро и да намерим вариант да спасим сезона. Затова се стигна до размяна с „Динамо-ЛО“, свързана с привличането на Воронков. Мисля, че Воронков се представи отлично и много ни помогна“, добави българският специалист в интервю за клубната пресслужба.

Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка
Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка

„Локомотив“ е бронзов медалист от последното руско първенство. Отборът зае трето място и в турнира за Купата на Русия през май. Новият сезон за тима ще започне с участие в Спартакиадата.

„Мисля, че два месеца бяха достатъчни за почивка и възстановяване. За някои играчи това са последните такива летни ваканции. Очаква се догодина националите вече да играят на международната сцена и ще си мечтаят за такава двумесечна почивка – повече няма да имат“, сподели Константинов.

„Вече е време да се готвим за новия сезон. Ще се подготвяме в Новосибирск, защото се добави турнир в края на август и началото на септември – Спартакиадата. Между другото, тя идва много навреме, защото чужденците все още ще имат мачове и ще пристигнат по-късно, а Спартакиадата е турнир само за руски спортисти. Така че като цяло това се вписва добре в подготовката. След това ще играем в Екатеринбург. Спартакиадата ще послужи като подготовка за мачовете за купата през септември. Както знаете, сезонът започва малко по-късно заради континенталните първенства. Турнирите преди началото на руския шампионат дават възможност на всички да се докажат, включително и на тези, които са получавали по-малко игрово време. Те ще бъдат от полза за всички“, завърши Пламен Константинов.

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