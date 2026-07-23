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Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка

  • 23 юли 2026 | 14:54
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Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) на първа тренировка

Волейболният Локомотив (Новосибирск) приключи своята ваканция и започна предсезонната си подготовка. На 20 и 21 юли играчите преминаха традиционните задълбочени медицински изследвания в многофункционалния медицински център „СпортМед“.

В рамките на прегледите състезателите бяха консултирани от терапевт, кардиолог, невролог, стоматолог и хирург. Направени бяха също ултразвукова диагностика и електрокардиограма. Волейболистите преминаха и през тест с велоергометър, който оценява готовността им за тежките физически натоварвания в началото на сезона.

Официалното събиране на отбора се състоя на 19 юли. Оттук нататък новосибирци ще провеждат атлетически тренировки на стадион „Електрон“, като програмата им включва също занимания във фитнес залата и работа с топка в основната зала на „Локомотив Арена“.

Целият подготвителен цикъл на Локо ще се проведе в Новосибирск. В края на август тимът, воден от Пламен Константинов, ще замине за Екатеринбург, за да участва в Спартакиадата на най-силните, която започва на 31 август.

Първите мачове в „Локомотив Арена“ ще бъдат част от турнира „Купата на легендите“ в памет на Владимир Иванович Савин, който ще се проведе от 20 до 22 септември.

На разположение на треньорския щаб в момента са следните състезатели:

Разпределители:
Егор Кречетов
Корней Николаев (Локомотив-СШОР)
Лучано де Чеко е с националния отбор на Аржентина

Диагонали:
Иля Казаченков
Раджаб Шахбанмирзаев

Посрещачи:
Фьодор Воронков
Омар Курбанов
Александър Костадинов
Тимофей Бенкович (след Спартакиадата на най-силните ще се присъедини към българския Монтана)

Централни блокировачи:
Дмитрий Лизик
Денис Черейский
Михаил Вишняков
Михаил Широков (Локомотив-СШОР)

Либера:
Семьон Кривитченко
Сергей Мелкозьоров.

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