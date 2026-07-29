Всички 13 отбора подадоха документи за участие във Висшата лига

Всички 13 клуба, имащи право на участие във Висша лига, подадоха своите документи в НВЛ-мъже. Първенството във втория ни ешелон ще стартира на 30 октомври, седмица след този на WINBET Супер Лига.

"Добруджа 07" (Добрич), "Етрополе", "Миньор" (Пк), "Раковски 1964" (Севлиево), "Родопа" (Смолян), "Ботев" (Луковит), "Град" (Белоградчик), софийските "ВАСК" и "Соф.университет", "Черноморец Бяла" (Бяла), "Изгрев" (Ябланица) и "Звездец" (Горна Малина) и спечелилият промоция от третия ешелон "Левски 2005" (Карлово) ще бъдат в групата за сезон 2026/27. Предстои НВЛ-мъже да насрочи и дата за тегленето на жребий за новия сезон.

"Не се предвижда промяна в регламента, защото се видя, че той работи и е най-оптимален на този етап. В НВЛ имаме практика да изготвяме програмата по кръгове и дни до последния двубой през месец април идната година, защото това улеснява и клубовете при организация на състезателния си процес. Подготвяме, разбира се, някои новости, които са свързани, както със стимулиране на отборите да използват млади състезатели, а също така и по отношение на по-голямата дигитализация на шампионата. В момента действаме чисто работно по реализацията на няколко идеи, които се надяваме да реализираме още от този сезон. Сред тях са въвеждане на електронни картотеки, каквито в елита са вече от 4 години и статистическа обработка на всички срещи, още по-сериозно медийно покритие и т.н. Но ще проведем на следващ етап среща и с клубовете, тъй като освен мнението им, трябва да видим до каква степен са готови за вдигане на нивото и в тази насока. Тогава ще имаме повече яснота и подробности", коментира оперативният директор на НВЛ-мъже Христо Апостолов.

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