Ива Дудова: Имаме отбор, който заслужава повече на европейското

Напуснах Марица, за да се боря с най-добрите в света, споделя волейболната националка

След шест сезона, десетки трофеи и безброй емоции с екипа на Марица, Ива Дудова направи следващата голяма крачка в кариерата си. Националката ще продължи кариерата си в турския гранд Екзаджъбашъ, където ще има възможност да тренира и играе редом до едни от най-добрите волейболистки в света.

Еджзаджъбашъ представи Ива Дудова

В специално интервю за bTV топ реализаторката на световното първенство (U21) 2025 г. говори за раздялата с родния клуб, новото предизвикателство, националния отбор и Евро 2026, което предстои през август.

За Марица

- Ива, приключи една сериозна глава в кариерата ти. Ако трябва да опишеш последния сезон с Марица с три думи, кои ще бъдат те?

- Емоционален, незабравим и вдъхновяващ!

- Кой момент от сезона ще остане завинаги в съзнанието ти - мач, точка...?

- Трудно ми е да избера само един момент, защото през сезона имахме толкова много хубави емоции като отбор. Но последният мач с екипа на Марица със сигурност ще остане специален за мен, защото тогава осъзнах, че приключва една много важна глава от живота ми.

- Прекара 6 сезона в първия отбор на Марица, спечели множество титли и купи. Кога усети, че вече си готова за следващата голяма крачка?

- Може би през последния сезон. Усетих, че съм израснала достатъчно и ако искам да се развивам, трябва да изляза от зоната си на комфорт.

За трансфера в Турция

- Как научи, че Екзаджъбашъ наистина те иска? Каква беше първата ти реакция?

- Агентът ми се свърза с мен и в началото дори не можех да повярвам. Първата ми реакция беше огромно вълнение, а след това осъзнах колко голяма отговорност е това.

- Имаше ли други оферти?

- Имаше интерес и разговори с други клубове, но когато получиш възможност да бъдеш част от клуб като Екзаджъбашъ - няма как да не се замислиш сериозно. Усетих, че това е правилното място за следващата стъпка в кариерата ми. Привлече ме най-вече възможността всеки ден да тренирам и играя с едни от най-добрите волейболистки в света. Смятам, че точно така се израства най-много - когато постоянно си предизвиквана.

- Кое ще бъде най-трудното - новата среда, конкуренцията, езикът или очакванията?

- Със сигурност в началото ще трябва да свикна с всичко ново, но мисля, че най-голямото предизвикателство ще бъде да се докажа в толкова силен отбор. Именно това обаче ме мотивира най-много. Най-важното за мен е да продължа да се развивам и да се възползвам максимално от възможността да бъда в такава среда. Вярвам, че ако работя здраво и показвам постоянство, всичко останало ще дойде с времето.

За националния отбор

- Националният отбор влиза в нов етап. С какво настроение гледаш към европейското първенство?

- С голям оптимизъм. Имаме талантлив отбор и вярвам, че можем да покажем много повече.

- Какво според теб липсва на България, за да бъде постоянен фактор в европейския женски волейбол?

- Най-важното е да запазим постоянство и да продължим да се развиваме като отбор.

- Като една от младите лидерки, чувстваш ли вече повече отговорност, когато обличаш националната фланелка?

- Винаги е огромна чест да играеш за България. С всяка година натрупвам повече опит и ако мога да помогна на отбора с играта си, ще бъда щастлива. За мен най-важното е всички да работим като един отбор и да даваме най-доброто от себе си.

Лично е...

- Коя си ти извън волейболната зала?

- Обичам да прекарвам време със семейството и приятелите си, да пътувам и да си почивам.

- Имаш ли ритуал преди мач или суеверие, без което не излизаш на игрището?

- Не бих казала, че имам ритуал, но винаги слушам музика преди мач, за да се настроя психически.

- Кой човек е имал най-голямо влияние върху развитието ти?

- Определено семейството ми. Те са хората, които винаги са вярвали в мен, давали са ми сили в трудните моменти и са ме научили, че с постоянство и труд всичко е възможно.

- За какво мечтае Ива Дудова?

- Да не спирам да се развивам, да постигам целите си и един ден да мога с гордост да кажа, че съм извървяла пътя по начина, по който съм искала.

- Представи си, че след 10 години четеш това интервю. Какво би искала тогавашната Ива да каже на днешната?

- Бих искала да си кажа: „Не спирай да мечтаеш и да работиш! Всичко, което си постигнала, е дошло с много труд, а най-хубавото тепърва предстои!“

btvsport.bg

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