Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ясен е съставът на България за девойки до 18 години за Европейското в Румъния

Ясен е съставът на България за девойки до 18 години за Европейското в Румъния

  • 30 юли 2026 | 13:39
  • 208
  • 0
Ясен е съставът на България за девойки до 18 години за Европейското в Румъния

Ясен е съставът на националния отбор на България за девойки до 18 години, който ще участва на Европейското първенство, Дивизия Б, в Румъния. Турнирът ще бъде в периода от 31 юли до 9 август в Тулча.

Националките до 18 години са в Група B на Европейското първенство, Дивизия Б, в Тулча (Румъния), където са още отборите на Израел, Норвегия, Украйна и Швейцария. Първият мач на тима ни ще бъде на 1 август от 16:00 ч. срещу Украйна. Ден по-късно, в същия час, нашите момичета ще излязат срещу Израел. На 4 август България ще спори с Швейцария отново в 16:30 ч. На 5-и девойките ще имат двубой срещу Норвегия от 18:30 ч.

Ето на кои състезателки се доверява треньорът Лилия Георгиева:

Име, отбор, дата на раждане:

1. Деяна Станиславова - Витербо (Италия) - 22.06.2009 г.

2. Габриела Коцева (капитан) - Шампион 2006 - 13.03.2009 г.

3. Валерия Стойчева - Шампион 2006 - 23.02.2009 г.

4. Кармен Георгиева - Шампион 2006 - 15.02.2010 г.

5. Силвия Миленова - Септември 97 - 10.05.2008 г.

6. Никол Борисова -  Септември 97 - 9.05.2008 г.

7. Елица Георгиева - Локомотив София - 3.07.2009 г.

8. Алекса Петрова - Локомотив София - 6.11.2009 г.

9. Лидия Йохан Сиверио - Aдерева Тенерифе (Испания) - 25.10.2008 г.

10. Катрин Коева - Локомотив София - 11.11.2009 г.

11. Ивайла Бакалова - Берое Стара Загора - 17.03.2008 г.

12. Фатме Кючукова -  Шампион 2006 - 16.03.2009 г.

Срещите ще бъдат излъчени в канала на ФИБА в Youtube.com.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

Разпада ли се проектът на АСВЕЛ? Панатинайкос отмъква от французите топиграч от Евролигата

  • 30 юли 2026 | 10:38
  • 680
  • 0
България изгуби осминафинала от Испания

България изгуби осминафинала от Испания

  • 30 юли 2026 | 03:23
  • 1400
  • 0
Скъпа, току що взехме ЛеБрон!

Скъпа, току що взехме ЛеБрон!

  • 29 юли 2026 | 19:44
  • 9515
  • 1
Бившата на Кристиано Роналдо върти любов с 11 години по-млада НБА звезда

Бившата на Кристиано Роналдо върти любов с 11 години по-млада НБА звезда

  • 29 юли 2026 | 14:45
  • 9891
  • 13
Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

Филаделфия изпрати Джони Бруум в Клипърс и отвори място в състава си

  • 29 юли 2026 | 11:25
  • 1242
  • 0
Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

Дреймонд Грийн поднови договора си с Голдън Стейт Уориърс

  • 29 юли 2026 | 09:59
  • 1660
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нов трансфер! Левски договори краен бранител

Нов трансфер! Левски договори краен бранител

  • 30 юли 2026 | 13:12
  • 13740
  • 15
ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

ЦСКА мечтае за славна вечер срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 07:07
  • 33382
  • 172
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

  • 30 юли 2026 | 11:25
  • 23713
  • 51
Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

Трудно изпитание за Лудогорец в Лигата на конференциите

  • 30 юли 2026 | 07:15
  • 17724
  • 19
Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

Трус в един от отборите с претенции в Премиър лийг, мениджърът напуска седмици преди началото на сезона

  • 30 юли 2026 | 11:07
  • 11064
  • 8
Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

Представиха Симеон Николов като голяма звезда в Лубе Чивитанова

  • 30 юли 2026 | 10:11
  • 7951
  • 10