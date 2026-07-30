Ясен е съставът на България за девойки до 18 години за Европейското в Румъния

Ясен е съставът на националния отбор на България за девойки до 18 години, който ще участва на Европейското първенство, Дивизия Б, в Румъния. Турнирът ще бъде в периода от 31 юли до 9 август в Тулча.

Националките до 18 години са в Група B на Европейското първенство, Дивизия Б, в Тулча (Румъния), където са още отборите на Израел, Норвегия, Украйна и Швейцария. Първият мач на тима ни ще бъде на 1 август от 16:00 ч. срещу Украйна. Ден по-късно, в същия час, нашите момичета ще излязат срещу Израел. На 4 август България ще спори с Швейцария отново в 16:30 ч. На 5-и девойките ще имат двубой срещу Норвегия от 18:30 ч.

Ето на кои състезателки се доверява треньорът Лилия Георгиева:

Име, отбор, дата на раждане:

1. Деяна Станиславова - Витербо (Италия) - 22.06.2009 г.

2. Габриела Коцева (капитан) - Шампион 2006 - 13.03.2009 г.

3. Валерия Стойчева - Шампион 2006 - 23.02.2009 г.

4. Кармен Георгиева - Шампион 2006 - 15.02.2010 г.

5. Силвия Миленова - Септември 97 - 10.05.2008 г.

6. Никол Борисова - Септември 97 - 9.05.2008 г.

7. Елица Георгиева - Локомотив София - 3.07.2009 г.

8. Алекса Петрова - Локомотив София - 6.11.2009 г.

9. Лидия Йохан Сиверио - Aдерева Тенерифе (Испания) - 25.10.2008 г.

10. Катрин Коева - Локомотив София - 11.11.2009 г.

11. Ивайла Бакалова - Берое Стара Загора - 17.03.2008 г.

12. Фатме Кючукова - Шампион 2006 - 16.03.2009 г.

Срещите ще бъдат излъчени в канала на ФИБА в Youtube.com.

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