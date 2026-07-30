Разпада ли се проектът АСВЕЛ? Панатинайкос отмъкна от французите топиграч от Евролигата

Според множество източници Панатинайкос е финализирал привличането на Силвен Франсиско с тригодишен договор на стойност над 3,5 милиона евро на сезон. Гръцкият гранд е платил откупна клауза от 1 милион евро на АСВЕЛ, а този трансфер означава, че Найджъл Уилямс-Гос ще остане в Жалгирис

Панатинайкос осъществи сериозен ход за подсилване на гардовата си линия, привличайки Силвен Франсиско. Според Сотирис Ветакис от "Бетарадес" френският баскетболист е подписал тригодишен контракт на стойност 3,5 милиона евро на сезон.

Смята се, че именно това изключително изгодно споразумение, което ще донесе на Франсиско общо 10,5 милиона евро, го е убедило да се присъедини към "детелините".

За да осъществи сделката, Панатинайкос е платил откупна клауза от 1 милион евро на АСВЕЛ, съобщава Sport24.

По информация на BasketNews, след този трансфер Найджъл Уилямс-Гос остава в Жалгирис.

От SDNA добавят, че Франсиско ще пристигне днес в Атина, за да премине задължителните медицински прегледи.

Първоначалното споразумение на Франсиско с АСВЕЛ не се провали веднага след обявяването му. Френският клуб анонсира неговото привличане с тригодишен договор на 30 юни, след като плати откупна клауза от 400 000 евро на Жалгирис.

Тази сделка обаче беше част от амбициозен проект, подкрепен от планиран общ бюджет от приблизително 59 милиона евро.

Впоследствие АСВЕЛ беше принуден да представи резервен бюджет от около 24 милиона евро, след като френските финансови власти не приеха достатъчно гаранции от ключов азиатски спонсор, чиято инвестиция трябваше да финансира голяма част от проекта.

Това драстично намаление постави под въпрос скъпия договор на Франсиско.

Въпреки че АСВЕЛ впоследствие заяви, че разполага с ресурсите да изпълни подписаните споразумения, Панатинайкос продължи да следи ситуацията и в крайна сметка си осигури услугите му, плащайки откупна клауза от 1 милион евро.

28-годишният гард се присъединява към Панатинайкос, след като се утвърди като един от водещите играчи в Евролигата с екипа на Жалгирис.

През миналия сезон Франсиско записа средно по 16,5 точки, 6,5 асистенции, 2,9 борби и коефициент на полезно действие 19,2, като същевременно отбелязваше 39% от стрелбите си от зоната за три точки.

Той завърши на второ място в гласуването за "Най-полезен играч" на Евролигата и намери място в идеалния отбор на турнира.

Преди това френският национал е играл за Метрополитънс 92, Манреса, Перистери, Байерн Мюнхен и Жалгирис, преди първоначално да се съгласи да се завърне в родината си с АСВЕЛ.

Той беше описал присъединяването си към клуба от Лион като детска мечта, но офертата на Панатинайкос в крайна сметка пренасочи кариерата му към Атина.

BasketNews не изключва възможността и други от подписалите това лято с АСВЕЛ звездни имена да продължат кариерите си на друго място предвид появилата се финансова несигурност във френския клуб.

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Снимки: Imago