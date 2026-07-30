Макларън се готви за потенциална Гран При на Португалия в края на сезона

В дните след Гран При на Унгария отборът на Макларън се насочи към пистата „Портимао“ в Португалия, където проведе двудневен тест с болида си от 2023 година, като част от програмата си за тестове със стари коли.

What we got up to in Portimão 👀#McLarenF1 pic.twitter.com/hEZWsoJwe4 — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 30, 2026

Зад волана на MCL60 в рамките на двудневните изпитания на португалското трасе бяха двамата титулярни пилот на тима Ландо Норис и Оскар Паистри, както и резервният състезател на екипа Леонардо Форнароли. За Пиастри и действащия шампион във Формула 2 Форнароли това беше първи шанс да усетят „Портимао“ с болид от Формула 1, докато Норис имаше шанс да си припомни трасето, на което се е състезавал два пъти през 2020 и 2021.

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Както е известно Португалия е един от вариантите за домакин на финалното състезание за сезона, ако стартовете в Катар и Абу Даби не могат да се проведат. Поради тази причина тестът, който Макларън проведе на пистата, може да се смята като подготовка от страна на британския тим за потенциална визита на шампионата в Алгарве в края на годината.

Разбира се, от Макларън не споделят какви времена са постигнали техните пилоти, но отбелязват кой от тях колко обиколки е навъртял. Титулярите Пиастри и Норис, които са карали в двете сутрешни сесии, са направили съответно 55 и 49 тура, докато Форнароли е завъртял по 47 във всяка от следобедните сесии. За сравнение една състезателна дистанция на „Портимао“ се равнява на 66 обиколки.

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