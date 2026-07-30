Найденов предупреди новия шеф на съдиите: Дори и великата Римска империя се е провалила заради лоши съветници

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 коментира назначението на Матео Трефолони за председател на Съдийската комисия към БФС. Бизнесменът сподели, че българските рефери са перфектни, когато не са "натискани, инфлуерствани и подкупвани".
"Силен ход на Георги Иванов да смени шефа на съдиите!! Сега ще имаме поне 2/3 месеца перфектно съдийство. Всички съдии ще се отърсят от зависимости и презумпции, и ще си гледат работата перфектно
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Няма смисъл да коментирам назначенията на кръга. Българските съдии са перфектни, когато не са натискани, инфлуерствани, подкупвани. Те виждат всичко по терена, няма нужда и от ВАР.
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Италианецът само трябва да се пази от лоши съветници, защото дори и великата Римска империя се е провалила заради калпави такива", написа Найденов във "Фейсбук".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google