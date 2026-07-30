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  3. Найденов предупреди новия шеф на съдиите: Дори и великата Римска империя се е провалила заради лоши съветници

Найденов предупреди новия шеф на съдиите: Дори и великата Римска империя се е провалила заради лоши съветници

  • 30 юли 2026 | 11:37
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Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 коментира назначението на Матео Трефолони за председател на Съдийската комисия към БФС. Бизнесменът сподели, че българските рефери са перфектни, когато не са "натискани, инфлуерствани и подкупвани".

"Силен ход на Георги Иванов да смени шефа на съдиите!! Сега ще имаме поне 2/3 месеца перфектно съдийство. Всички съдии ще се отърсят от зависимости и презумпции, и ще си гледат работата перфектно

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

Няма смисъл да коментирам назначенията на кръга. Българските съдии са перфектни, когато не са натискани, инфлуерствани, подкупвани. Те виждат всичко по терена, няма нужда и от ВАР.

Трефолони: Идвам в България по инициатива на УЕФА, съдиите ви не са 0
Трефолони: Идвам в България по инициатива на УЕФА, съдиите ви не са 0

Италианецът само трябва да се пази от лоши съветници, защото дори и великата Римска империя се е провалила заради калпави такива", написа Найденов във "Фейсбук".

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