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  3. Трефолони: Идвам в България по инициатива на УЕФА, съдиите ви не са 0

Трефолони: Идвам в България по инициатива на УЕФА, съдиите ви не са 0

  • 28 юли 2026 | 11:12
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Новият шеф на Съдийската комисия към БФС Матео Трефолони сподели, че Европейската футболна централа УЕФА е изиграла голяма роля в неговото идване в България. Италианецът разкри, че ръководството на футбола на Стария континент е помогнал за назначението му.

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“Много съм щастлив за това ново предизвикателство. Това назначение идва като инициатива на УЕФА и те ме попитаха дали мога да поема този ангажимент. Добрите връзки между Централата и Българския футболен съюз много помогнаха за това разбирателство. Много съм щастлив да представям българските съдии. Целта ни е да увеличим качеството на съдийството в шампионатите. Вече имам наблюдения на представянето на реферите. Искам да направим едно надграждане, а не да започнем от 0. Не бих казал, че реферите са 0 в момента.”, каза Трефолони при представянето си.

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