ФИФА започна дисциплинарни процедури срещу Аржентина след Световното първенство

ФИФА обяви, че открива дисциплинарно производство срещу Аржентинската футболна федерация. Причината е, че след победата над Англия (2:1) на полуфиналите играчите разпънаха политически транспарант, свързан с Малвинските острови. Леандро Паредес, Науел Молина и други също са обект на разследване от страна на организацията.

Първоначално ФИФА реши да изчака след полуфиналния сблъсък между Аржентина и Англия, в който футболистите на Лионел Скалони издигнаха транспарант в подкрепа на аржентинския суверенитет над Малвинските острови. Във вторник обаче световната централа официално започна дисциплинарна процедура срещу Аржентинската футболна федерация. Посочени са няколко нарушения на дисциплинарния кодекс на ФИФА, сред които „използване на спортно събитие като платформа за демонстрации от неспортен характер“.

След победата на Аржентина в Атланта с 2:1, някои от съотборниците на Лионел Меси се показаха с банер, на който пишеше „Малвинските острови са аржентински“. От ФИФА заявиха, че „използването на спортно събитие за демонстрации от неспортен характер представлява потенциално нарушение на дисциплинарния кодекс“.

🚨 FIFA emitió un comunicado sobre las medidas que tomó su Comisión Disciplinaria en relación a distintos incidentes que involucran a diferentes jugadores de la Selección Argentina y a la propia Asociación. pic.twitter.com/Y5K79J2v9V — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

Това не е първи подобен казус с "гаучосите". През 2014 г. ФИФА наложи глоба от около 23 000 евро на Аржентина за подобен транспарант, разпънат от играчи преди приятелски мач със Словения.

Същевременно, след сбиването в края на финала на Световното първенство срещу Испания (загуба с 0:1 след продължения), няколко аржентинци са обект на дисциплинарни производства по различни обвинения.

Срещу Леандро Паредес и Науел Молина са повдигнати по три обвинения за „агресия“, докато Тиаго Алмада и Роберто Аяла, който е длъжностно лице от щаба на „албиселесте“, са обвинени в „неспортсменско поведение“. Испанецът Гави също може да бъде санкциониран на същото основание.

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