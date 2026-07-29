Иван Иванов се класира за втория кръг в Дания

Юношеският шампион от Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон Иван Иванов се класира за втория кръг на турнира на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в основната схема, надигра представителя на домакините Густав Тейлгор със 7:6(5), 6:2 за час и 40 минути на корта.

Иванов загуби още първото си подаване в откриващия сет и изостана с 1:3, но впоследствие върна пробива и изравни. До края на частта нито един от двамата не успя да реализира нов брейк и се стигна до тайбрек, в който младият варненец имаше три сетбола, но се възползва чак при третия, за да поведе. Във втория сет българинът не даде шанс на съперника си, пробивайки го три пъти.

Така Иван Иванов достигна до втория кръг, където ще срещне друг датчанин - Себастиан Йоргенсен.

Вторият българин в надпреварата - Пьотр Нестеров, утре ще играе във втория кръг срещу нидерландеца Оле Бредшнайдер, след като вчера стартира с успех.

Пьотр Нестеров започна ударно в Дания

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