Заместникът на Григор в Лос Кабос поднесе изненада

Едуард Уинтър, 391-ви в световната ранглиста, сложи край на надеждите на Моис Куаме за силно представяне на АТР 250 турнира в Лос Кабос, Мексико. 21-годишният австралиец, който замести Григор Димитров в основната схема след оттеглянето на българина заради физически дискомфорт, надделя над 17-годишния си съперник с 6:1, 6:4, постигайки важна победа в своята кариера.

"Щастливият губещ" се възползва максимално от своя шанс и записа първия си успех в мач от основна схема на турнир от АТР тура. Тенисистът от Аделаида спаси и шестте точки за пробив, пред които бе изправен срещу Куаме.

Във втория кръг на турнира Уинтър ще се изправи срещу победителя от мача между шестия поставен Корентен Муте и Дженсън Бруксби.

Моис Куаме е сред най-перспективните млади тенисисти в света. Той се стреми към първо участие на финалите на "Следващата генерация", като по-рано тази година достигна до третия кръг на домашния си турнир от Големия шлем – "Ролан Гарос".

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