Нови 11 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

11 български тенисисти (петима юноши и шест девойки) постигнаха победи на старта на основните схеми на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.
Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Дема". Състезателите са разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четири при девойките, като победителите във всяка група ще се класират за четвъртфиналите.
При юношите победи записаха Мартин Бонев, Якуб Ясин, Дамян Аврамовски, Кристиан Стефанов и Берк Изабетов, а при девойките – Симона Попова, Радина Средкова, Зара Минева, Калина Фъртунова, Антония Станева и Изабела Жечева.
Резултати от втория кръг в груповата фаза
Юноши
Група А
Якуб Ясин – Никола Божилов – победа без игра за Ясин
Симон Фрийснегер (Австрия) – Джошуа Оливър Цап (Швейцария) 6:2, 6:4
Група B
Мартин Бонев – Ноа Брунер (Австрия) 6:3 и отказване на Брунер
Леонардо Барберо (Италия) – Александру Дариус Кречун (Румъния) 6:3, 6:0
Група C
Дамян Аврамовски – Богдистий Григорий (Украйна) 6:4, 7:6(6)
Сандро Вебер (Швейцария) – Рикардо Понтиджа (Италия) 6:7(4), 6:1, 10:8
Група D
Берк Изабетов – Теодор Крайчев (Великобритания) 6:7(1), 6:3, 10:4
Матей Суку (Румъния) – Ерик Баденес Хинер (Испания) 7:5, 2:6, 10:8
Група E
Джейсън Гладуиш – Паоло Мангианте (Италия) 0:6, 3:6
Тудор Амитителоае (Румъния) – Лукас Мьорлен (Швейцария) 1:6, 6:4, 10:2
Група F
Кристиан Стефанов – Йоанис Моцакос (Гърция) 7:5, 7:5
Марко Алексовски (Република Северна Македония) – Доминик Чопек (Великобритания) 6:0, 6:3
Група G
Момчил Марков – Виторио Пелуфо (Италия) 1:6, 3:6
Александър Пономарьов (Русия) – Дмитро Малиев (Украйна) 6:2, 7:5
Група H
Васил Русанов – Диего Сантиаго (Испания) 6:7(3), 2:6
Лоренцо Рампинели (Италия) – Яков Лифчиц (Израел) 6:2, 6:4
Девойки
Група А
Радост Тихомирова – Клаудия Галиета (Италия) 1:6, 3:6
Анастасия Архипова (Украйна) – Алексия Брабете (Румъния) 6:1, 2:6, 11:9
Група B
Зара Минева – Радостина Шопова (Великобритания) 7:5, 6:3
Сирма Манчева – Елиза Негоица (Румъния) 6:3, 4:6, 8:10
Група C
Нина Нокова – Евелина Йоана Бичир (Румъния) 6:1, 2:6, 11:13
Аурора Ди Гаетано (Италия) – Милана Коновалова (Русия) 6:2, 6:1
Група D
Калина Фъртунова – Вивиан Енева 6:1, 6:3
Анна Башкатова (Украйна) – Алексия Еначе (Румъния) 7:5, 6:1
Група E
Симона Попова – Луана Йонеску (Румъния) 6:2, 6:0
Рада Колева – Теодора Петре (Румъния) 5:7, 2:6
Група F
Радина Средкова – Андрея-Елиана Неакшу (Румъния) 6:4, 6:0
Ива Йорданова – Патрисия Кручиат (Румъния) 6:2, 5:7, 7:10
Група G
Антония Станева – София Яроцка (Украйна) 6:4, 2:6, 10:4
Саша Папу (Румъния) – Ирем Озбайрам (Турция) 6:4, 6:1
Група H
Изабела Жечева – Саанви Мисра (Индия) 4:6, 6:1, 11:9
Илинка Ница (Румъния) – Надя Кнежевич (Черна гора) 6:7(2), 6:2, 10:5Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google