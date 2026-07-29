Нови 11 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

11 български тенисисти (петима юноши и шест девойки) постигнаха победи на старта на основните схеми на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.

Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Дема". Състезателите са разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четири при девойките, като победителите във всяка група ще се класират за четвъртфиналите.

При юношите победи записаха Мартин Бонев, Якуб Ясин, Дамян Аврамовски, Кристиан Стефанов и Берк Изабетов, а при девойките – Симона Попова, Радина Средкова, Зара Минева, Калина Фъртунова, Антония Станева и Изабела Жечева.

Резултати от втория кръг в груповата фаза

Юноши

Група А

Якуб Ясин – Никола Божилов – победа без игра за Ясин

Симон Фрийснегер (Австрия) – Джошуа Оливър Цап (Швейцария) 6:2, 6:4

Група B

Мартин Бонев – Ноа Брунер (Австрия) 6:3 и отказване на Брунер

Леонардо Барберо (Италия) – Александру Дариус Кречун (Румъния) 6:3, 6:0

Група C

Дамян Аврамовски – Богдистий Григорий (Украйна) 6:4, 7:6(6)

Сандро Вебер (Швейцария) – Рикардо Понтиджа (Италия) 6:7(4), 6:1, 10:8

Група D

Берк Изабетов – Теодор Крайчев (Великобритания) 6:7(1), 6:3, 10:4

Матей Суку (Румъния) – Ерик Баденес Хинер (Испания) 7:5, 2:6, 10:8

Група E

Джейсън Гладуиш – Паоло Мангианте (Италия) 0:6, 3:6

Тудор Амитителоае (Румъния) – Лукас Мьорлен (Швейцария) 1:6, 6:4, 10:2

Група F

Кристиан Стефанов – Йоанис Моцакос (Гърция) 7:5, 7:5

Марко Алексовски (Република Северна Македония) – Доминик Чопек (Великобритания) 6:0, 6:3

Група G

Момчил Марков – Виторио Пелуфо (Италия) 1:6, 3:6

Александър Пономарьов (Русия) – Дмитро Малиев (Украйна) 6:2, 7:5

Група H

Васил Русанов – Диего Сантиаго (Испания) 6:7(3), 2:6

Лоренцо Рампинели (Италия) – Яков Лифчиц (Израел) 6:2, 6:4

Девойки

Група А

Радост Тихомирова – Клаудия Галиета (Италия) 1:6, 3:6

Анастасия Архипова (Украйна) – Алексия Брабете (Румъния) 6:1, 2:6, 11:9

Група B

Зара Минева – Радостина Шопова (Великобритания) 7:5, 6:3

Сирма Манчева – Елиза Негоица (Румъния) 6:3, 4:6, 8:10

Група C

Нина Нокова – Евелина Йоана Бичир (Румъния) 6:1, 2:6, 11:13

Аурора Ди Гаетано (Италия) – Милана Коновалова (Русия) 6:2, 6:1

Група D

Калина Фъртунова – Вивиан Енева 6:1, 6:3

Анна Башкатова (Украйна) – Алексия Еначе (Румъния) 7:5, 6:1

Група E

Симона Попова – Луана Йонеску (Румъния) 6:2, 6:0

Рада Колева – Теодора Петре (Румъния) 5:7, 2:6

Група F

Радина Средкова – Андрея-Елиана Неакшу (Румъния) 6:4, 6:0

Ива Йорданова – Патрисия Кручиат (Румъния) 6:2, 5:7, 7:10

Група G

Антония Станева – София Яроцка (Украйна) 6:4, 2:6, 10:4

Саша Папу (Румъния) – Ирем Озбайрам (Турция) 6:4, 6:1

Група H

Изабела Жечева – Саанви Мисра (Индия) 4:6, 6:1, 11:9

Илинка Ница (Румъния) – Надя Кнежевич (Черна гора) 6:7(2), 6:2, 10:5

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