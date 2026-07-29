Квалификант поизмъчи Бен Шелтън, има и няколко изненади във Вашингтон

Вторият поставен Бен Шелтън (САЩ) преодоля сънародника си Мартин Дам в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 500 в американската столица Вашингтон с награден фонд 2 469 450 долара.

23-годишният Шелтън спечели двубоя срещу квалификанта с 6:4, 4:6, 6:4 за два часа и 12 минути на корта. Победата обаче не дойде без затруднения, след като се стигна до решаващ сет. В него Дам пръв проби и поведе с 2:1, но Шелтън веднага върна брейка и в крайна сметка поведе с 5:4. Тогава в най-важния гейм от срещата американецът успя да спечели подаването на съперника и с това си осигури място във втория кръг на надпреварата.

143 MPH second serve 🤯



Ben Shelton with the @Heineken Serve of the Day 🎾#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/RHI1Q184mQ — Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 28, 2026

Там Бен Шелтън ще срещне французина Юго Юмбер, който се справи с друг американски квалификант - Андрес Мартин, с 6:2, 7:5 в мач, продължил час и 19 минути.

В друг мач от първия кръг 38-годишният френски ветеран Адриан Манарино елиминира петия поставен представител на домакините Лърнър Тиен със 7:5, 6:4 за час и 24 минути. Така той си осигури двубой срещу друг американец Алекс Микелсен, който надигра "щастливия губещ" от квалификациите Макензи Макдоналд (САЩ), финалист от 2021 година, с 6:4, 7:5 за час и 32 минути.

Голямата изненада на първия кръг до момента е отпадането на местния представител Томи Пол от Камил Майхжак (Полша) с 5:7, 6:7(4) за малко над два часа игра. Полякът ще спори за място в четвъртфиналите с третия поставен Тейлър Фриц (САЩ).

Big win to kick off the day 🏟️



The in-form Kamil Majchrzak defeats Paul 7-5, 7-6 in DC and will face Taylor Fritz in Round 2.#MubadalaDCOpen pic.twitter.com/OkWuBRuz96 — Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 28, 2026

Младият испанец Рафаел Ходар спечели двубоя си срещу осмия поставен Артюр Фис (Франция) със 7:6(5), 6:3 за час и 54 минути и си осигури сблъсък срещу шампиона от 2015 година Кей Нишикори (Япония).

Playing with passion 💪



Rafa Jodar defeats 8th seed Fils 7-6, 6-3 on his DC debut!



Next up: Nishikori 👀 #MubadalaDCOpen pic.twitter.com/7Vhb6ljJmt — Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 28, 2026

Синът на бившия номер 1 в света Лейтън Хюит - Круз, 612-и в света, също поднесе изненада срещу 85-ия в ранглистата на АТ< Маркос Хирон (САЩ), побеждавайки го с 6:3, 6:4 за 74 минути и осигурявайки си мач срещу победителя от мача между водача в схемата и миналогодишен шампион Алекс де Минор (Австралия) и участващия с "уайлд кард" Стефанос Циципас (Гърция).

Gotta love that reaction 🙌 pic.twitter.com/sesiSJGXec — Mubadala DC Open (@mubadaladcopen) July 28, 2026

Седмият поставен Якуб Меншик (Чехия) също стартира с успех срещу местния квалификант Тревър Свайда с 6:2, 6:7(5), 6:3 и в следващия кръг ще се изправи срещу американеца Брандън Накашима, който отстрани Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:3, 6:4.

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