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  3. Анастасия Потапова отстрани Винъс Уилямс на старта във Вашингтон

Анастасия Потапова отстрани Винъс Уилямс на старта във Вашингтон

  • 29 юли 2026 | 09:13
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Австрийката Анастасия Потапова победи с 6:3, 6:3 американката Винъс Уилямс на старта на турнира от сериите УТА 500 във Вашингтон.

Потапова, която до момента имаше три загуби в три мача в американската столица, този път успя да запише първи успех, като го стори само за час и 15 минути.

Родената в Русия националка на Австрия реши изхода от мача в края на първия и началото на втория сет, когато спечели седем поредни гейма. Това доведе резултата от 3:2 в полза на Уилямс до 6:3, 3:0 в полза на Потапова.

Във втория кръг тя ще играе с поставената под номер 4 в схемата Диана Шнайдер. Рускинята, която достигна до полуфиналите на "Ролан Гарос", почива в първия кръг във Вашингтон.

В друг мач от първия кръг Александра Еала от Филипините победи с 4:6, 6:4, 6:1 олимпийската шампионка от Париж 2024 Цинвън Чжън.

Китайката взе първия сет и поведе с 4:3 гейма с пробив във втория сет, но тогава настъпи страхотен обрат в представянето и на двете тенисистки. Еала веднага изравни за 4:4, което даде старт на серия от седем поредни гейма в нейна полза. Чжън върна един от пробивите, за да намали за 1:4 гейма в решителния трети сет, но силите ѝ не стигнаха за нищо повече.

Следващата съперничка на Еала ще бъде шампионката от миналата година Лейла Фернандес от Канада.

Анна Калинская от Русия пък победи с 6:4, 6:1 състезаващата се за Австралия рускиня Дария Касаткина в друга среща от първия кръг.

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