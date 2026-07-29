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Рускиня припадна на корта от жегата в Мемфис

  • 29 юли 2026 | 16:16
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Рускиня припадна на корта от жегата в Мемфис

Световната №19 Екатерина Александрова припадна на корта и беше принудена да прекрати участието си в мача от първия кръг на турнира в Мемфис заради високите температури. Рускинята Александрова, която беше поставена под №1 в схемата, изоставаше със 7:6 (7:2), 4:6, 5:4 срещу 16-годишната си сънародничка Кристина Лютова в двубой, игран при температури, достигнали 34 градуса.

Срещата първоначално беше прекъсната, докато Александрова се опитваше да продължи. Впоследствие тя получи предупреждение за забавяне на играта, тъй като се нуждаеше от твърде много време, за да изпълни сервис заради затрудненото си състояние. В средата на следващото разиграване обаче Александрова падна на земята и се наложи незабавно да ѝ бъде оказана медицинска помощ.

31-годишната тенисистка успя да се изправи, но беше принудена да се откаже от мача, който беше продължил повече от три часа. Така Лютова спечели дебютния си двубой в основната схема на турнир от WTA, но заради хаотичната ситуация тийнейджърката остана разплакана на корта.

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