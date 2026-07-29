България отново е №9 в световната ранглиста

Волейболистите от националния отбор на България отново са №9 в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол.
Това стана факт, след като Словения поведе Турция с 3:0 в първата 1/4-финална среща от Лигата на нациите в Нинбо (Китай).
Турция загуби 6.65 точки и остана зад България.
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Световните вицешампиони от 2025 година от България вече са 9-и с 272.25 точки.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google