България отново е №9 в световната ранглиста

Волейболистите от националния отбор на България отново са №9 в световната ранглиста на Международната федерация по волейбол.

Това стана факт, след като Словения поведе Турция с 3:0 в първата 1/4-финална среща от Лигата на нациите в Нинбо (Китай).

Турция загуби 6.65 точки и остана зад България.

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Световните вицешампиони от 2025 година от България вече са 9-и с 272.25 точки.

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