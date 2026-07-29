Diko Beach Festival 2026 стартира на 30 юли в Бургас

Над 200 участници от цялата страна ще събере юбилейното десето издание на Diko Beach Festival 2026, което ще се проведе от 30 юли до 2 август на Sport Toto Beach Arena Burgas. Това е едно от най-мащабните любителски състезания по плажен волейбол в България. То се организира от Дико Томчев с подкрепата на Волейболен клуб „Бийч Волей Бургас“, на Българския спортен тотализатор, Община Бургас и редица партньори.

Проявата ще предложи четири дни, изпълнени със спортни емоции, музика и забавления. В програмата са включени надпревари при 50 мъжки двойки, 24 женски двойки, 32 смесени двойки и 6 отбора във формат „четворки“, а вечерите ще бъдат посветени на концерти и DJ партита.

По време на фестивала посетителите ще могат да се включат и в специалните активности на Български спортен тотализатор. В обособена зона на Sport Toto Beach Arena Burgas ги очакват забавни игри и спортни предизвикателства, а най-активните участници ще имат възможност да спечелят атрактивни плажни награди.

Освен състезателната програма, гостите на Sport Toto Beach Arena Burgas ще се насладят и на богата музикална програма. На 30 юли за доброто настроение ще се погрижат DJ Stephane Love и DJ Stenly, на 31 юли Долорес Паредо ще пренесе публиката в ритъма на латино музиката, а на 1 август на сцената ще излезе Орлин Павлов заедно със своя бенд.

Diko Beach Festival 2026 събира над 200 участници от цялата страна

С десетото си юбилейно издание Diko Beach Festival затвърждава позицията си като едно от най-разпознаваемите събития за любителски плажен волейбол в България, което обединява спорт, семейна атмосфера и качествено забавление.

“Бургас, готви се за най-щурия и як турнир по плажен волейбол за аматьори – Diko Beach Festival*26 Локация-Sport toto Beach Arena

Започваме на 30.07 – цял ден плажен волейбол, вечерта як купон с Dj Stephane Love & DJ Stanley

31.07 – ще ви веселим с яка латино фиеста с Dolores Paredo и перкусии на живо.

1.0.08 Орлин Павлов ще ви вкара в емоцията на плажа с яки коктейли и напитки с бенда си

Начален час на партитата 19:30

2.08 – финали на състезанието, много игри, забава, изненади”.

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