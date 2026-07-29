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Diko Beach Festival 2026 стартира на 30 юли в Бургас

  • 29 юли 2026 | 15:00
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Diko Beach Festival 2026 стартира на 30 юли в Бургас

Над 200 участници от цялата страна ще събере юбилейното десето издание на Diko Beach Festival 2026, което ще се проведе от 30 юли до 2 август на Sport Toto Beach Arena Burgas. Това е едно от най-мащабните любителски състезания по плажен волейбол в България. То се организира от Дико Томчев с подкрепата на Волейболен клуб „Бийч Волей Бургас“, на Българския спортен тотализатор, Община Бургас и редица партньори.

Проявата ще предложи четири дни, изпълнени със спортни емоции, музика и забавления. В програмата са включени надпревари при 50 мъжки двойки, 24 женски двойки, 32 смесени двойки и 6 отбора във формат „четворки“, а вечерите ще бъдат посветени на концерти и DJ партита.

По време на фестивала посетителите ще могат да се включат и в специалните активности на Български спортен тотализатор. В обособена зона на Sport Toto Beach Arena Burgas ги очакват забавни игри и спортни предизвикателства, а най-активните участници ще имат възможност да спечелят атрактивни плажни награди.

Освен състезателната програма, гостите на Sport Toto Beach Arena Burgas ще се насладят и на богата музикална програма. На 30 юли за доброто настроение ще се погрижат DJ Stephane Love и DJ Stenly, на 31 юли Долорес Паредо ще пренесе публиката в ритъма на латино музиката, а на 1 август на сцената ще излезе Орлин Павлов заедно със своя бенд.

Diko Beach Festival 2026 събира над 200 участници от цялата страна
Diko Beach Festival 2026 събира над 200 участници от цялата страна

С десетото си юбилейно издание Diko Beach Festival затвърждава позицията си като едно от най-разпознаваемите събития за любителски плажен волейбол в България, което обединява спорт, семейна атмосфера и качествено забавление.

“Бургас, готви се за най-щурия и як турнир по плажен волейбол за аматьори – Diko Beach Festival*26 Локация-Sport toto Beach Arena

Започваме на 30.07 – цял ден плажен волейбол, вечерта як купон с Dj Stephane Love & DJ Stanley

31.07 – ще ви веселим с яка латино фиеста с Dolores Paredo и перкусии на живо.

1.0.08 Орлин Павлов ще ви вкара в емоцията на плажа с яки коктейли и напитки с бенда си

Начален час на партитата 19:30

2.08 – финали на състезанието, много игри, забава, изненади”.

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