Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Diko Beach Festival 2026 събира над 200 участници от цялата страна

Diko Beach Festival 2026 събира над 200 участници от цялата страна

  • 28 юли 2026 | 11:13
  • 454
  • 0
Diko Beach Festival 2026 събира над 200 участници от цялата страна

Над 200 участници от цялата страна ще събере юбилейното десето издание на Diko Beach Festival 2026, което ще се проведе от 30 юли до 2 август на Sport Toto Beach Arena Burgas. Това е едно от най-мащабните любителски състезания по плажен волейбол в България. То се организира от Волейболен клуб „Бийч Волей Бургас“ с подкрепата на Българския спортен тотализатор, Община Бургас и редица партньори.

Проявата ще предложи четири дни, изпълнени със спортни емоции, музика и забавления. В програмата са включени надпревари при 50 мъжки двойки, 24 женски двойки, 32 смесени двойки и 6 отбора във формат „четворки“, а вечерите ще бъдат посветени на концерти и DJ партита.

По време на фестивала посетителите ще могат да се включат и в специалните активности на Български спортен тотализатор. В обособена зона на Sport Toto Beach Arena Burgas ги очакват забавни игри и спортни предизвикателства, а най-активните участници ще имат възможност да спечелят атрактивни плажни награди.

Освен състезателната програма, гостите на Sport Toto Beach Arena Burgas ще се насладят и на богата музикална програма. На 30 юли за доброто настроение ще се погрижат DJ Stephane Love и DJ Stenly, на 31 юли Долорес Паредо ще пренесе публиката в ритъма на латино музиката, а на 1 август на сцената ще излезе Орлин Павлов заедно със своя бенд.

С десетото си юбилейно издание Diko Beach Festival затвърждава позицията си като едно от най-разпознаваемите събития за любителски плажен волейбол в България, което обединява спорт, семейна атмосфера и качествено забавление.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Дунав Русе привлече диагонала Александър Шопов

Дунав Русе привлече диагонала Александър Шопов

  • 28 юли 2026 | 09:57
  • 1201
  • 0
Волейболен национал осинови кошер в подкрепа на български пчелари

Волейболен национал осинови кошер в подкрепа на български пчелари

  • 27 юли 2026 | 16:52
  • 1124
  • 2
България изпадна от Лигата на нациите, но вижте колко пари спечели

България изпадна от Лигата на нациите, но вижте колко пари спечели

  • 27 юли 2026 | 16:20
  • 12973
  • 8
България с 12 волейболисти в италианската Серия А

България с 12 волейболисти в италианската Серия А

  • 27 юли 2026 | 14:54
  • 8933
  • 4
Стефан Демерджиев ще ръководи мачове от световния елит на митичния Копа Кабана

Стефан Демерджиев ще ръководи мачове от световния елит на митичния Копа Кабана

  • 27 юли 2026 | 14:36
  • 1642
  • 0
Гизем Йорге: Свършихме невероятна работа! Толкова съм щастлива!

Гизем Йорге: Свършихме невероятна работа! Толкова съм щастлива!

  • 27 юли 2026 | 13:23
  • 1048
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

Боримиров: Работихме много, за да изградим този отбор - отиваме за победа

  • 28 юли 2026 | 10:20
  • 5448
  • 24
БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

БФС представи новия шеф на съдиите - ето и заместниците му

  • 28 юли 2026 | 11:03
  • 4413
  • 6
Левски кацна в Крайова

Левски кацна в Крайова

  • 28 юли 2026 | 11:43
  • 2938
  • 4
Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

Зинедин Зидан е новият селекционер на Франция

  • 28 юли 2026 | 12:02
  • 2758
  • 0
Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

Левски вади 1,5 млн. евро за защитник, ако елиминира Университатя

  • 28 юли 2026 | 04:03
  • 32877
  • 36
Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

Университатя загуби титуляр за реванша с Левски

  • 28 юли 2026 | 04:32
  • 17363
  • 6