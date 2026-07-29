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Веласкес определи групата на Левски за мача с Университатя

  • 29 юли 2026 | 13:14
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на “сините” за предстоящия двубой с Университатя (Крайова). Двата тима се изправят един срещу друг в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионска лига, като родният шампион има преднина след първия мач с 1:0.

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Ето групата на Левски:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;

Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сантейес;

Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков;

Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

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