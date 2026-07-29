Веласкес определи групата на Левски за мача с Университатя

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата на “сините” за предстоящия двубой с Университатя (Крайова). Двата тима се изправят един срещу друг в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионска лига, като родният шампион има преднина след първия мач с 1:0.
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния
Ето групата на Левски:
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Огнян Владимиров;
Защитници: Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Алекс Сантейес;
Халфове: Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Акрам Бурас, Сержиньо, Мазир Сула, Асен Митков;
Нападатели: Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google