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Левски представи ново приложение за своите фенове

  • 29 юли 2026 | 15:50
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Левски обяви, че пуска специално ново мобилно приложение за своите фенове. Всички притежатели на абонаментни карти ще могат да използват “Моето Място”, като чрез него ще могат да потвърждават или освобождават мястото си за всеки предстоящ мач на “сините”. По този начин потребителите ще събират точки, които ще им носят предимства и награди.

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Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

От този сезон вашето място на стадион „Георги Аспарухов“ вече работи за вас.

Представяме ви „Моето Място“ – новото приложение за всички притежатели на абонаментни карти, което прави всяко решение полезно както за вас, така и за клуба.

Принципът е лесен:

Ако ще бъдете на мача – потвърдете присъствието си и получавате 2 точки.

Ако няма да можете да присъствате – освободете мястото си и получавате 7 точки.

Освободеното място ще бъде предложено на друг левскар, който иска да бъде на трибуните, а вие ще продължите да трупате точки. Съвсем скоро ще разкрием какви предимства и награди ще можете да получавате с тях.

Освобождаването на мястото става само с няколко клика – директно през приложението или чрез линка, който ще получите с SMS. Бързо, лесно и удобно.

„Моето Място“ ще бъде активно още за домакинския мач срещу „Септември“, като ще имате възможност да отбележите вашия избор до 22:00 часа на 30.07 (четвъртък).

Съвсем скоро приложението ще бъде достъпно и в App Store и Google Play. До тогава можете да използвате платформата на:

SMS с линк

tickets.levski.site/login

Защото всяко място на „Герена“ има значение.

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