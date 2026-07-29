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Цветомир Найденов пожела успех на Левски

  • 29 юли 2026 | 11:09
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Слушай на живо: Университатя (Крайова) - Левски

Началникът в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов пожела успех на Левски срещу Университатя (Крайова). Тази вечер "сините" гостуват на румънците в квалификациите на Шампионска лига, като отборът на Хулио Веласкес има преднина от 1:0 след първата среща на "Герена".

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

"Успех днес на Левски в Румъния! Дано да продължат и те в ЕКТ, както го направиха ЦСКА вчера", написа бизнесменът в социалната мрежа.

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