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Рускиня е очарована от Джокович: Шампиони като Новак не се появяват често!

  • 28 юли 2026 | 17:20
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Рускиня е очарована от Джокович: Шампиони като Новак не се появяват често!

Руската тенисистка Анастасия Павлюченкова се бори с контузии, поради което напоследък играе рядко, но следи отблизо събитията както в WTA, така и в ATP тура. Тя изключително много цени Новак Джокович и смята, че сърбинът е истински пример за професионализъм в спорта.

"Невероятно е това, което прави Новак Джокович. У него има професионализъм, а след това той издига този професионализъм на съвсем ново ниво. Той е като ЛеБрон Джеймс или Том Брейди. Те все още играят на най-високо ниво на възраст, когато повечето спортисти отдавна са приключили кариерата си", заяви Анастасия Павлюченкова

Двукратната финалистка в турнирите от Големия шлем смята, че любителите на тениса трябва да ценят възможността да продължават да гледат един от най-добрите играчи на всички времена.

-"Като фенове, ако обичате тениса, трябва да му се наслаждавате. Използвайте възможността да го гледате, докато все още играе, защото такива шампиони не се появяват често", заключи рускинята.

Новак Джокович прекара миналата седмица в Америка и този престой беше изпълнен с многобройни дейности. Освен че присъства на финала на Световното първенство по футбол, той участва в панел с ЛеБрон Джеймс, общува с Кевин Дюрант, Лионел Меси и Том Брейди.

Също така за нуждите на интервю влезе в ледена вода с комика Кевин Харт и удряше боксова круша с Джъстин Бийбър....

Припомняме, Новак Джокович ще пропусне "Мастърс"-а в Монреал, но се очаква да играе на турнира от същата категория в Синсинати, а след това и на US Open в Ню Йорк. Вече беше обявено, че на последния Голям шлем за сезона сърбинът ще играе на смесени двойки с Арина Сабаленка.

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