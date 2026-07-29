Анас Маздрашки стартира с обрат в Испания

Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Хатива (Испания) с награден фонд от 15 хиляди долара.

20-годишният българин направи обрат и победи Кевин Еденгрен (Швеция) с 5:7, 6:1, 6:3 за два часа и 9 минути игра.

Маздрашки поведе с 5:3 в първия сет, но загуби четири поредни гейма, за да отстъпи с 5:7. Българинът поведе с 4:0 по пътя към успеха във втората част и изравни резултата. В третия, решителен сет Маздрашки поведе с 3:0 и запази преднината си за крайното 6:3.

Във втория кръг Анас Маздрашки ще играе срещу победителя от мача между четвъртия поставен Павел Лагутин (Русия) и Брайън Боземой (Нидерландия).

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