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Каспер Рууд допълва отбора на Европа

  • 28 юли 2026 | 18:07
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Каспер Рууд допълва отбора на Европа

Норвежецът Каспер Рууд ще допълните отбора на Европа за деветото издание на "Лейвър къп". Надпреварата между най-добрите тенисисти от Стария континент и тези от останалата част на света ще се състои в Лондон от 25 до 27 септември.

Трикратният финалист в турнирите от Големия шлем ще бъде шестият член на отбора на капитана Яник Ноа, в който са още Александър Зверев, Карлос Алкарас, Флавио Коболи, Якуб Меншик и Рафаел Ходар. За Рууд това ще бъде шесто поредно участие на "Лейвър къп", което ще го изравни и по най-много участия заедно със Зверев.

"Каспер е типът играч, който искаш в твоя отбор. Той е фантастичен състезател, чудесен съотборник и носи със себе си духа на "Лейвър къп", заяви Яник Ноа за официалния сайт на турнира.

За отбора на Света, който ще бъде воден от Андре Агаси, ще играят Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Лърнър Тиен, Томи Пол и Александър Бублик.

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Снимки: Imago

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