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Кисимов започна с победа в Сърбия

  • 28 юли 2026 | 17:02
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Кисимов започна с победа в Сърбия

Младият българин Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният състезател, шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия през януари, се справи по убедителен начин със седмия поставен Андреа Фиорентини (Италия) с 6:3, 6:3 за час и 36 минути на корта.

Опонент на Кисимов в следващия кръг ще бъде победителят от двубоя между местния квалификант Алесандро Белифемине и руснака Артур Кукасян.

В надпреварата на двойки при жените българката Ванеса Влахова и партньорката ѝ Александра Киселова (Украйна) допуснаха поражение в първия кръг от Миряна Йованович (Сърбия) и Шарлот Пикаарт (Нидерландия) с 6:3, 4:6, 7-10 след час и 27 минути игра.

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