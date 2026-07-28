Шампионът Шон Стрикланд засипа UFC с критики

Шон Стрикланд предупреждава бойците да не се присъединяват към UFC. Американецът никога не се е страхувал да изразява мнението си, дори когато това може да му навлече неприятности с неговия работодател.

През последните няколко години шампионът на UFC в средна категория стана може би по-известен с изказванията си извън клетката, отколкото с битките си в нея. Като откровена и противоречива фигура в среда, пълна с такива, Стрикланд е един от малкото бойци от най-високо ниво, които са известни и с критиките си към заплащането в UFC. В понеделник шампионът в средна категория разкри в интервю колко зле могат да бъдат нещата в най-голямата ММА организация в света.

„Когато си боец, си толкова скапано беден“, заяви Стрикланд. „Дори в UFC. Момчетата от UFC подписват договори от порядъка на 10 и 10, [10 000 долара] за участие, [10 000 долара] при победа, общо 20 хиляди. След това плащаш на мениджъра си, плащаш данъци; ако загубиш, получаваш само около осем, седем хиляди.“

Стрикланд сподели за контузия, която е получил дни преди UFC 328

„Сега си представете, че се контузите или ви оставят без мачове. UFC е толкова хищническа организация. Ето защо виждате много чужденци да преуспяват, защото за момчетата в Бразилия, които живеят в скапаните фавели, 10 хиляди долара променят живота им. Имам приятели, които отиват и живеят в Дагестан или Бразилия и се връщат, за да живеят като скапани крале. А тук, брат, с тези пари не можеш да си платиш наема за няколко месеца. Така че заплащането в UFC е толкова скапано хищническо. Аз съм доволен. Правя добри пари. Но само най-добрите момчета правят пари.“

Заплащането на бойците в UFC е постоянен проблем от години, който се изостри след разкритието, че бойците печелят приблизително 20 процента от приходите в сравнение с разпределението от почти 50/50 в други големи спортни лиги.

Стрикланд отбеляза и други начини, по които UFC затруднява живота на бойците под своя чадър, предимно чрез метода на предлагане на допълнителни стимули за някои битки, а след това "замразяване" на бойците, които отказват да играят по правилата.

„Толкова е хищническо. Имайте предвид, че може да получите няколко битки. UFC обичат да приемаш битки с кратко предизвестие“, каза Стрикланд. „Ако от UFC ти се обадят и кажат: „Хей, искаш ли да приемеш битка с пет дни предизвестие?“, ще ти дадат може би 30, 40, 50 хиляди долара отгоре. UFC обичат тези неща. Битките с кратко предизвестие носят най-големите увеличения на заплащането.“

„Има един мачмейкър на име Шон Шелби. Всички мразят да работят с него. Аз съм му приятел, но той беше моят мачмейкър в полусредна категория. Човече, той беше такъв скапан боклук. Казвам го като приятел, Шон. Ти си добър човек, но всички те мразят. Този човек е толкова скапано брутален. Може да направиш скучна битка или нещо подобно и този мръсник ще те остави на скамейката за около осем месеца. Или можеш да кажеш: „Хей, Шон, искам битка.“ Той ще ти се обади две седмици преди мач с думите: „Хей, имаме битка за теб.“ Човече, две седмици. Не можеш ли да ми дадеш малко повече скапано предизвестие? И ако кажеш „не“, той ще те остави на скамейката. Да, UFC са брутални. Ето защо UFC привлича скапани дегенерати. За много момчета, откъдето идват, 10 и 10 все още са много скапани пари. Но да, бих казал на всеки: „Не се присъединявайте към UFC“

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